Les procédures judiciaires contre Marco Rodrigue se poursuivent

Les procédures contre Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, se poursuivent au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

L'accusé était de passage en cour aujourd'hui accompagné de son avocat, Me Samuel Cozak. Ce dernier souhaite déposer une demande d'enquête préliminaire. Ce à quoi la juge a proposé de procéder avec une nouvelle formule qui permet de gagner du temps. Il s'agit d'une rencontre entre les partis, qui se passe dans une salle sans juge où chacun les avocats peuvent interroger les témoins. Tout est enregistré bien sûr et un juge reste disponible à proximité s'il doit y avoir un débat sur une question. Cette nouvelle façon de faire permet un gain de temps considérable dans le traitement des dossiers.

Cependant, la procureure Me Harbour a mentionné qu'elle trouvait cette méthode peut-être peu appropriée dans ce dossier, mais la juge estime que le temps gagné sera précieux.

Si cette procédure a lieu, Marco Rodrigue ne pourra être présent que virtuellement.

Les partis se retrouveront en cour le 8 février prochain pour le dépôt du formulaire d'enquête préliminaire et décider de la méthode qui sera utilisée ainsi que choisir une date.

Rappelons que cela fait désormais plus de 30 mois que les procédures judiciaires ont commencé et rien n’a vraiment avancé pour le moment. Après des mois sans avoir de représentant, Marco Rodrigue a finalement obtenu le soutien de Me Samuel Cozak, nouvellement membre du barreau, le 25 septembre dernier.