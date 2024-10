Début du procès de Marco Rodrigue pour tentative de meurtre sur une policière

Plus de trois ans après son arrestation, le procès de Marco Rodrigue a finalement débuté ce mardi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’homme de Saint-Zacharie est accusé de tentative de meurtre contre Catherine Giroux, agente de la Sûreté du Québec, avec une arme à feu. Les événements se sont produits le 18 août 2021 alors que la policière l’avait intercepté pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73, à Sainte-Marie. Il lui aurait alors tiré dessus en la blessant à la main, avant de s’enfuir. Il a été interpellé le soir même à Saint-Georges.

Deux autres chefs d'accusation pèsent contre lui, soit d'avoir occupé un véhicule où il savait que se trouvaient des armes à feu calibres 308 sans restriction et d'avoir eu en sa possession des armes à feu à des fins dangereuses.

Ce mardi, la journée a commencé par l’assermentation de sept hommes et sept femmes qui composent ainsi le jury, pour ce procès d’une durée estimée à trois semaines, présidé par le juge de la Cour supérieure du Québec, Louis Dionne.

Les jurés ont ensuite eu connaissance des directives préliminaires expliquées par le juge. Cela leur a permis de connaître les termes spécifiques qui peuvent être utilisés en cour, connaître leurs droits et leurs devoirs en tant que membre du jury puis de savoir comment se déroulera le procès.

Pour cette procédure, Me Annik Harbour agit à titre de procureure de la couronne, tandis que l’accusé est représenté par Me Samuel Cozak, accompagné de Me Stéphane Harvey.

Me Harbour prévoit appeler 16 témoins à la barre au cours de ce procès, des civils ainsi que des membres des services de police. Certains d’entre eux ont déjà témoigné lors de l’enquête préliminaire qui s’est tenue en avril dernier.

Début des audiences

Dans l’objectif de suivre un ordre chronologique le plus possible, la procureure a fait témoigner en premier la victime, Catherine Giroux. Avec le plus de détails possible et en se fiant à ses souvenirs, l’agente de la Sûreté du Québec a raconté le déroulement des événements survenus le 18 août 2021.

Lors de l’interrogatoire principal, Me Harbour a présenté des photos du visage de la victime prises après son agression. On a aussi appris que madame Giroux avait reçu des éclats de verre dans les yeux, ce qui lui a fait perdre la vue pendant 10 jours. Bien que trois ans se soient écoulés depuis les faits mentionnés, l’agente ressent encore beaucoup d’émotions en abordant cet événement durant lequel elle a eu très peur de mourir.

En contre-interrogatoire, Me Cozak a revu quelques détails avec la victime, notamment sur le physique de son agresseur présumé.

Pour terminer cette première journée de procès, la cour a entendu les propos d’une témoin oculaire qui circulait sur l’autoroute 73 à l’endroit et au moment des faits.

Les audiences se poursuivront dès 9 h mercredi matin, toujours dans la salle 1.01 du palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.