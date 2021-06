Beauceville: 11 terrains vacants ont été adoptés 

Des 23 terrains appartenant à la Ville de Beauceville, 11 ont été adoptés dans le cadre d'un projet pilote servant à mettre en valeur ces espaces laissés vacants suite à l’inondation de 2019.

L'administration municipale s'est dit satisfaite de la réponse citoyenne de ce projet lancé en avril dernier.

Les terrains ont été attribués à des fins de parrainage individuel ou partagé. Un terrain supplémentaire (non identifié au départ), situé dans un autre secteur bordant une petite rivière, a aussi été adopté.

Les projets qui ont été acceptés pour ces terrains, dont une entente lie les parrains à la Ville, sont pour la tonte de pelouse et l’entretien global, des jardins communautaires mixtes, des jardins fleuris ou potagers.

Un citoyen a même prévu, en plus d’aménagements floraux, d’y installer un coin avec mobilier urbain et plaque honorifique pour rendre hommage à ses grands-parents.

« Notre initiative a aussi suscité l’intérêt pour des projets de plus grande envergure et certaines demandes provenaient même de l’extérieur de la région, éléments que nous considèrerons l’an prochain. En attendant, nous sommes entièrement satisfaits de l'intérêt démontré pour cette première édition. Nous comptons sur une excellente participation citoyenne et des idées originales. Ça nous rend fiers d'être Beaucevillois! », ont mentionné dans un communiqué de presse les co-initiateurs du projet, la conseillère municipale Marie-Andrée Giroux et le conseiller Keven Boutin.

Cette initiative s'inscrit dans les plans de revitalisation de la Ville de Beauceville.

PHOTO — De gauche à droite : La famille Héleine Longchamps/Marco Veilleux, Marie-Andrée Giroux, conseillère municipale et la famille Laurence Pomerleau/Christian Doyon-Poulin posant derrière leur jardin potager en préparation.