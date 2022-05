Près de 4000 personnes ont visité la nouvelle caserne

La nouvelle caserne de Saint-Georges a ouvert ses portes au public cette fin de semaine et près de 4 000 personnes ont répondu présentes afin de voir les nouvelles installations modernes du Service incendie de Saint-Georges.

L’inauguration a eu lieu vendredi avec plusieurs dignitaires et avec la présence des médias. Samedi et dimanche, le corps de pompiers a eu le plaisir de faire visiter le bâtiment.

De plus, avec la collaboration de la Maison de la Famille, un parcours et des jeux gonflables pour les enfants étaient installés sur le site. Il a été possible aussi pour les jeunes d’essayer l’équipement de pompiers sous un soleil radieux.

Rappelons que le projet a coûté un total de 9,5 M$. Le but était de faire de ce bâtiment une caserne multifonctionnelle.

Voyez notre reportage vidéo et photos sur les nouvelles installations.