Demande de démission: le maire Veilleux se donne quelques jours pour réagir officiellement

Le maire de Beauceville, François Veilleux, émettra ses commentaires «au courant de la semaine prochaine» suite à la résolution adoptée lundi par le conseil municipal, réclamant sa démission.

Dans son message de retour d'appel à EnBeauce.com, jeudi après-midi, il a indiqué qu'il attendait de recevoir une copie officielle de la motion de vote de non-confiance, déposée par le conseiller Keven Pomerleau et endossée par ses collègues Patrick Mathieu, Nicole Jacques et David Veilleux. Deux élus n'étaient pas présents à la table lundi soir, soit Vincent Roy et Jérôme Pomerleau. Ni le maire non plus.

Rappelons que le 12 juin, le premier magistrat a été cité en déontologie par la Commission municipale du Québec pour 15 manquements aux règles du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.

En outre, parmi les raisons invoquées par le conseil pour réclamer son départ, ses «multiples frasques» depuis son élection qui «nuisent à l'image de la ville de Beauceville, tant sur le plan national que local et régional.»