Le projet de logements toujours prévu sur le site du Motel Royal

La projet de construction d'un édifice à logements sur le site du Motel Royal de Beauceville est toujours dans le plan de match des propriétaires de l'endroit.

C'est ce qu'a confirmé le co-propriétaire, Carol Bolduc, lors d'un entretien téléphonique ce matin avec EnBeauce.com.

Même que le projet d'origine a pris du galon, passant de 12 à 14 logements, répartis sur trois étages plutôt que deux.

Hier, M. Bolduc a publié un message sur les réseaux sociaux pour donner le bâtiment du motel délabré, afin qu'il soit démoli d'ici le premier avril. C'est à partir de ce moment qu'il espère pouvoir démarrer le chantier de construction.

En janvier dernier, la Ville de Beauceville a donné un nouvel assentiment au projet et livrera son approbation finale lorsque les plans et devis seront complétés, ce qui devrait être fait d'ici la fin du mois de mars, prévoit l'homme d'affaires. De même, on se serait entendu avec le ministère des Transports du Québec pour la lisière de terrain qui appartient à ce dernier, tout juste devant le motel installé sur le boulevard Renault.

Enfin, la nouvelle bâtisse, qui sera en zone inondable, devra être érigée sur les fondations existantes du motel, en suivant les directives du ministère de l'Environnement.