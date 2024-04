Escouade canine MRC: la Ville de Saint-Georges suit le dossier de très près

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce vendredi 26 avril, les activités et équipements qui resteront accessibles durant l'été, malgré la grève du Service des loisirs et de la culture. La municipalité a également reconnu qu'il sera difficile d'offrir les services habituels, en raison des travaux d'entretien à réaliser dans les parcs et dans les ...