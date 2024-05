Victoire totale de l'équipe «Ensemble + fort St-Alfred»

Les membres de l'équipe Ensemble + fort St-Alfred ont remporté sans équivoque les trois postes de conseillers qui étaient disponibles à la table du conseil municipal de la localité.

En effet, à l'issue du vote de l'élection partielle qui s'est tenue hier, Marie-Josée Therrien a obtenu 169 voix devant Marc Chamberland (72 votes), pour le siège No 1; Chantal Couture a pu compter sur l'appui de 173 votants face à Eddie Darac, qui n'a pu prendre le poste No 3 avec ses 65 votes; enfin, Rouan Bilodeau (78 votes) a mordu la poussière vis-à-vis son adversaire, Jean-Pierre Veilleux (164 votes), qui occupera le siège No 6.

Le taux de participation au vote des électeurs éligibles a été de 46%.