Grève à la Ville de Saint-Georges: les parties convoquées à une rencontre le 3 octobre

Cet été, le Service de sécurité publique et incendie (SSI) de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’est mobilisé à plusieurs reprises et s’est doté de nouveaux outils et pratiques pour assurer la sécurité des Joselois et des Josérabliens. Au cours des derniers mois, le SSI a réalisé plusieurs interventions dont les natures étaient variées: feu ...