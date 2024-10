Grève des loisirs: les négociations continuent

Huit élèves de l’école des Deux-Rives de Saint Georges et de l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins ont eu l’occasion de devenir pompiers d’un jour et d’explorer les diverses facettes de ce métier, ce jeudi 24 octobre. Ce sont Hubert Baillargeon, Noémie Boutin, Léa-Jade Cotton, Daphné Gagnon, Livia Mathieu, Jayden Paquet, Liam Perron et Loïc Veilleux ...