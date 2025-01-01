Beauceville: consultation publique ce soir sur le futur centre municipal

C'est ce soir, mardi 11 novembre, que la Ville de Beauceville tient une rencontre publique de consultation, afin de discuter du projet d’implantation du Centre de services municipaux et communautaires.

L’activité aura lieu au Club de golf de Beauceville, à compter de 19 h. Elle permettra d’informer et d'échanger sur les aménagements envisagés, l’intégration du bâtiment au centre-ville et l’expérience citoyenne souhaitée.

Rappelons que c'est en juillet 2024 que le bâtiment industriel, situé au 662 de la 9ᵉ Avenue, a été acheté au coût de 3,5 M$, du manufacturier en tissage industriel Duvaltex.

Beauceville doit aménager cet ancien édifice «de la Moore» afin d'y installer, sous un même toit, les principaux services municipaux et communautaires, notamment l’hôtel de ville, la bibliothèque Madeleine-Doyon, la caserne de sécurité incendie, et divers organismes du milieu.