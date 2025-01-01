Nous joindre
Séance du 17 novembre

Beauceville: le nouveau conseil se répartit les tâches

durée 08h00
20 novembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les membres du nouveau conseil municipal de la Ville de Beauceville ont profité de leur première séance publique, lundi soir, pour se répartir les tâches au sein des divers comités.

Rappelons d'abord que deux membres de ce conseil ont subi le test électoral, lors du scrutin du 2 novembre.

Il s'agit du maire Patrick Mathieu, qui a défait le candidat Martin Charron. M. Mathieu entreprend un premier mandat à la tête de la ville, mais un second à la table des élus, puisqu'il occupait le poste de conseiller du district 5.

Quant à Samuel Boutin, il est devenu, à 20 ans, la plus jeune personne à être jamais élue à la municipalité beaucevilloise. Il a facilement battu la candidate de l'équipe Mathieu, Sandra Fortin pour obtenir le poste du district 3.

Les cinq autres échevins ont tous été réélus par acclamation, avec un léger changement de sièges.

C'est le cas de Nicole Jacques, seule femme à la table, qui est passée du district 3 au district 4. Lundi, ses collègues l'ont nommée mairesse suppléante de la Ville, et mairesse substitut pour les séances de la MRC Beauce-Centre.

Le second conseiller qui a changé de quartier est Kevin Pomerleau. Il représente maintenant les résidents du district 5.

Ainsi, outre ceux déjà mentionnés, on compte David Veilleux (district 1), Jérôme Pomerleau (district 2), et Vincent Roy (district 6).

 

(Carte des districts de la Ville de Beauceville)

Par ailleurs, voici les membres qui composent les neuf comités de l'administration beaucevilloise, auxquels le maire Patrick Mathieu siège d'office, sauf le Comité consultatif en urbanisme.

Comité consultatif en urbanisme: Vincent Roy, David Veilleux
Comité des finances: Nicole Jacques, Kevin Pomerleau
Comité des ressources humaines: Nicole Jacques, Jérôme Pomerleau
Comité des sports et loisirs: Samuel Boutin, David Veilleux
Comité des travaux publics: Jérôme Pomerleau, Kevin Pomerleau
Comité du Service de sécurité incendie: Vincent Roy, David Veilleux
Comité de conservation du patrimoine bâti: Nicole Jacques, Kevin Pomerleau, David Veilleux, Samuel Boutin (substitut)
Commission d'audit interne sur la gouvernance: Nicole Jacques, Kevin Pomerleau
Représentant élu au programme MADA: Samuel Boutin

La séance en bref

— La Ville vient de modifier un règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion autopompe, et ses accessoires, destiné au Service de sécurité incendie. L'emprunt de 750 000 $ couvrira en grande partie les dépenses de 815 000 $ d'acquisition de l'engin. Ce dernier devrait être livré dans les prochaines semaines. Il remplacera un même camion de la flotte.

— Le statut de la 25e rue a été «régularisé» par voie de résolution, afin d'être conforme au permis d'accès à une route délivré en 2016 par le ministère des Transports. Le règlement restreint le nombre d'habitation (numéro civique) à un maximum de cinq pour les lots ayant un frontage sur cette 25e rue. La démarche régularise aussi la situation concernant la distribution postale.

— Beauceville vient d'acheter le lot du 669, boulevard Renault, pour la valeur nominale de 1 $. C'est à cet endroit que se trouvait le commerce Carquest, qui a été démoli, car en zone inondable. Par ailleurs, la Ville a vendu un lot à Gestion CAMBI, attenant l'édifice du service ambulancier, au prix de 4 600 $.

— Un contrat de 25 641 $, d'une durée de trois ans, a été octroyé à Cimco Réfrigération, pour l'entretien des compresseurs de l'Aréna EJM/René-Bernard.

— PG Solutions assurera les services informatiques du logiciel de gestion municipale au cours des trois prochaines années. La firme effectuera le travail au montant de 35 000 $.

— Maurice Chartrand vient d'être embauché au poste de contremaître des travaux publics.

