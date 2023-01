Bonne Année et Au revoir!

Ce billet constitue mon dernier écrit à titre de chef des nouvelles d'EnBeauce.com.

En effet, j'occuperai sous peu de nouvelles fonctions dans la région, remplies de beaux défis. Je laisse le soin à mon futur employeur d'en faire l'annonce officielle au moment qu'il jugera opportun.

Je suis arrivé chez EnBeauce.com voilà un peu plus de trois ans, alors que la rivière Chaudière venait de se manifester par une débâcle automnale, la deuxième inondation de l'année 2019. L'importance de cet événement climatique (et d'autres du même genre ailleurs au Québec) a marqué un tournant dans l'approche gouvernementale face aux catastrophes naturelles. Le soutien étatique est devenu conditionnel et non récurrent. Et il a littéralement changé le paysage immobilier de plusieurs municipalités riveraines qui doivent maintenant se réinventer en partie pour se redonner fière allure.

Mon entrée en fonction s'est aussi faite à quelques mois du début de la pandémie de COVID-19. Une crise mondiale, qui a créé un choc collectif, dans laquelle les artisans du milieu des médias ont effectué leur travail d'information dans la réclame populiste des «fausses nouvelles». Les journalistes ont été plus souvent qu'autrement accusés par certains d'être à la solde des autorités en transmettant les données sur la situation sanitaire, alors que d'autres réclamaient d'arrêter de parler du coronavirus. «Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage», avait écrit Molière dans Les Femmes savantes. J'avoue sincèrement que ma quarantaine d'années d'expérience dans les communications m'ont permis de garder le cap dans le tourbillon des messages reçus sur les réseaux sociaux et de mettre en perspective les situations paradoxales qui se sont présentées à tout venant. Damn if I do, damn if I don't. La fibre« insoumise» de la Beauce a parfois résonné dans le débat politique mais personne n'a quitté le territoire pour autant.

Par ailleurs, à titre de chef des nouvelles ces trois dernières années, j'ai pu rencontrer et mener des entrevues avec toutes sortes de personnes, issues de divers milieux, qui donnent à leur manière cette identité bien particulière à la région.

Comme ces athlètes qui se distinguent sur la scène nationale et internationale. Ou encore ces cheffes (elles sont de plus en plus nombreuses) et ces chefs d'entreprises, jeunes et moins jeunes, qui entretiennent encore et toujours la flamme de l'esprit d'entrepreneuriat. Sans oublier les responsables d'organismes communautaires, qui font leur travail professionnellement ou bénévolement, dans le but de soutenir et développer un milieu social équilibré, juste, inclusif, caritatif, créatif, innovant, solidaire et accueillant.

Je termine ce billet simplement par des remerciements à Chantal et à Claude, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée à la direction de l'information d'EnBeauce.com et aux membres de ma formidable équipe de rédaction, Léa, Gabrielle et Jessy, qui ont toujours été solidaires et prêts à l'action devant ce que l'actualité nous apportait chaque jour.

Pour les intéressés, vous trouverez ci-bas des liens sur quelques uns des billets que j'ai écrit au fil du temps.

Longue vie à EnBeauce.com et Bonne Année 2023!