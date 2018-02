Pierre Leblanc est nommé directeur général au cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches annonce la nomination de Monsieur Pierre Leblanc au poste de directeur général de l’institution. Sa prise de fonction est prévue au cours du mois de mars.

Monsieur Leblanc œuvre comme directeur des études et de la vie étudiante au Cégep de Saint-Hyacinthe depuis 2010. Par ailleurs, il a été directeur adjoint aux études au Cégep de Victoriaville où il avait amorcé sa carrière comme enseignant de philosophie et ensuite comme conseiller pédagogique.

« Les vingt-quatre années d’expérience de monsieur Leblanc au sein du réseau collégial le serviront bien dans ses nouvelles fonctions, mentionne le président du conseil d’administration du Cégep, Pierre-Luc Rodrigue. Son esprit entrepreneurial facilitera son intégration à la culture beauceronne. »

Pierre Leblanc se décrit comme un leader passionné et dévoué pour l’éducation. À Saint-Hyacinthe, il est responsable de plus de 500 enseignants, cadres, professionnels et employés de soutien. Depuis son entrée en poste, il a obtenu des autorisations pour cinq nouveaux programmes d’études; a développé un service d’aide pour plus de 500 étudiants ayant des besoins particuliers; et a initié un virage technopédagogique important pour l’institution.

Il est titulaire d’un baccalauréat en philosophie et d’un diplôme de deuxième cycle en administration publique de l’École nationale de l’administration publique. Il poursuit également une maîtrise dans la même discipline.

Pierre Leblanc succède à Mario Landry qui assumait la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches depuis le printemps 2013.

Monsieur Landry a quitté ses fonctions au début du mois de février.