Coup d'envoi de la 32è Expo Habitat de Saint-Georges

Ce jeudi 22 (mars), au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, a été donné le coup d’envoi de la 32e édition de l’Expo Habitat, avec pour président d’honneur, le maire de la ville, Claude Morin.

Avec un total de 8 entreprises réparties sur plus d’une centaine de kiosques, cette 32e édition réserver pleine de promesses. Tous les secteurs d’activités y seront représentés, de la construction à la rénovation en passant par le design.

Que ce soit pour des projets d’habitat, de rénovation, de construction ou encore des prises de conseils, cette exposition est le lieu idéal. Celui à ne pas manquer pour ce week-end !

Côté nouveauté, cette 32 ème édition voit l’apparition d’un speed dating. Selon un horaire établi, et pour une durée de 10 à 15 minutes, vous pourrez rencontrer des Designers dont Joëlle Pelchat, Kathy Paul et Sandra Patry, la conceptrice de plan en aménagement extérieur, Carole Duplessis, ainsi que la spécialiste des couvre-planchers et de la décoration, Sylvie Poulin.

Côté coup de cœur du public, trois seront remis au lieu d’un seul. Chacun d’eux remportera un panier de la part des Produits d’érable Cumberland.

Tout au long du week-end, plusieurs concours seront mis en place par les exposants. Une occasion formidable de rempoter de fabuleux prix.

Enfin, l’organisation Moisson Beauce vous offrira la possibilité d’acheter un billet pour le tirage de la Maison Moisson Beauce aura lieu dans le cadre de l’Expo Habitat Beauce lors du samedi 24 mars, dès 20 h, et qu’il sera possible de se procurer des billets pour ce concours au centre sportif Lacroix-Dutil de jeudi à samedi.