Une 31e édition du Brunch du président couronnée de succès

C'est dans une ambiance très animée que s'est tenue dimanche la 31e édition du Brunch du président au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin au Cégep Beauce-Appalaches. Le comité organisateur et les bénévoles ont donc accueilli les gens entre 8 h et 12 h.

À lire également :

Brunch du président : la Fondation du coeur poursuit son important travail

Le Brunch du président dépasse ses objectifs financiers à St-Georges

Record de dons pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

M. Denis Bolduc s'implique depuis une vingtaine d'années pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin et depuis cinq ans à titre de président. Le Brunch du président est de plus l'un des quatre événements-bénéfice les plus importants de l'organisme.

« Cet événement-là est différent des trois autres, parce que, même si c'est celui-là qui apporte le moins de sous, c'est l'événement qui est accessible à toute la population. On veut faire un genre de happening pour notre clientèle, pour leur entourage, pour les gens de la communauté. Ça permet de regrouper beaucoup de gens et de nous faire connaître davantage et de faire connaître l'organisation du Pavillon », a mentionné M. Bolduc.

L'an dernier, le Brunch du président avait connu sa meilleure édition, alors qu'une somme d'un peu plus de 12 000 $ avait été recueillie. Les organisateurs ont estimé qu'un montant d'environ 10 000 $ avait été amassé pour l'édition 2019. La somme exacte devrait être connue au cours des prochains jours.

Près de 800 déjeuners servis

Près de 800 déjeuners ont également été servis dans le cadre de cette activité-bénéfice. Lors de cette journée, une soixantaine de bénévoles se sont d'ailleurs impliqués et ont veillé à la bonne tenue de l'événement.

« Cette année, on a beaucoup de jeunes du niveau secondaire qui sont là, qui ont été pressentis par d'autres jeunes dont les parents et les grands-parents sont clients de notre organisation. C'est pour ça que beaucoup de jeunes sont là. On veut que notre organisation s'adresse à tout âge de clientèle et soit connue des plus jeunes aussi », a souligné M. Bolduc.

Ajoutons que plusieurs personnalités connues de la région comme Adam Veilleux, Samuel Poulin ou Maxime Bernier notamment étaient sur place à cette occasion.

Les incontournables de l'événement

Les incontournables des dernières années étaient de retour pour cette 31e édition : un service aux tables rapide, un accueil chaleureux, une assiette généreuse, une ambiance musicale conviviale, mais aussi des kiosques et des cliniques santé à parcourir.

« Les gens peuvent passer, faire différents tests, prendre des informations sur nos programmes. Il y a des kiosques de kinésiologie, un kiosque plus santé avec notre nutritionniste Majorie Demers. On a une infirmière du CISSS-CA qui vient donner de l'information et une inhalothérapeute», a indiqué le président de la fondation.

Desjardins était également le partenaire officiel de l’événement pour une nouvelle année.

Mission

La mission de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin est de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur, et ce, grâce aux dons qu'elle reçoit.

« La fondation, c'est amasser des sous, le pavillon, c'est offrir des programmes à la population Beauce-Etchemin via nos points de service : le siège social à Saint-Georges, nos points de service de Beauceville et de Notre-Dame-des-Pins, mais également, en collaboration avec différents services de loisirs des municipalités de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, on va offrir aussi des programmes dans différentes communautés sur place », a indiqué Denis Bolduc.

Avec cette 31e édition couronnée de succès, autant les organisateurs que les bénévoles ou les gens qui ont répondu présents à l'événement ont visiblement cette cause à cœur.