Savez-vous quand déneiger votre toit de résidence ?

Plusieurs d’entre nous ont été obligés de passer une bonne partie de leur fin de semaine à déneiger leur cour après la tempête hivernale de vendredi dernier. C’est près de 30 à 40 cm de neige qui ont déferlé sur la Beauce. C’est un poids considérable et certaines toitures de maisons pourraient en être affectées.

Il n’est pas toujours simple de savoir quand déneiger son toit, mais voici quelques indices.

Plus la date de construction de votre demeure est âgée, plus les risques que la structure subisse les contrecoups de toute cette neige. De plus, vous devez prendre en compte le type de bâtiment (chalet, école, unifamiliale, duplex, etc.). La superficie du toit est aussi un facteur à prendre en considération. Puis, le type de précipitations et la quantité tombée comptent pour beaucoup.

La grande majorité des toits sont conçus pour supporter 70 cm de neige fraîche tandis qu’ils peuvent soutenir 6 pouces de glace qui équivaut à 15 cm.

Notons que les bâtiments sont construits selon la région que vous habitez et selon des calculs de charges normales des 30 dernières années.

Par contre, vous pouvez observer des indices à l’intérieur de votre résidence. Par exemple, des fissures sur vos murs de placoplâtre, des bosses au plafond ou des portes qui sont plus difficiles à fermer sont des effets notoires de surcharge sur le toit. Si vous n’êtes toujours pas certains si votre structure est en bon état, il est fortement conseillé de consulter un spécialiste.

Règles de sécurité pour un déneigement sans risque

Plusieurs études au Québec dans les dernières années ont établi un lien entre les fortes chutes de neige et l’augmentation du nombre d’accidents cardio-vasculaires. Par exemple, selon les chercheurs du CHUM, une bordée de 20 cm de neige peut faire augmenter le risque de mourir d’une crise cardiaque de 30 %. De plus, si les températures sont très basses cela devient plus dangereux et exigeant.

Voici quelques conseils de l’Agence de la Santé publique du Canada.

1. S’échauffer

Tout comme pour n’importe quelle activité physique il est primordial avant de pelleter de prendre du temps pour s’échauffer et s’étirer.

2. Porter plusieurs couches de vêtements

S’habiller en pelures d’oignon permet de contrôler la température de votre corps avec l’effort. En en ayant la possibilité de retirer des couches, évite de surchauffer.

3. Prendre le temps de digérer

Il est déconseillé de pelleter tout de suite après un repas. Attendez de digérer afin d’éviter que votre estomac plein n’exerce une pression sur votre cœur.

4. Prendre des pauses

Prendre des petites pauses permettra à vos muscles et votre cœur de se reposer et de se remettre d’un effort soutenu.

5. Ne jamais pelleter seul

Déjà, qu’il soit plus plaisant de pelleter à plusieurs, cela permet de diviser l’effort et de prévenir les secours si jamais un accident se produit.

6. Voir son médecin

Peu importe votre âge ou votre condition physique, seul un médecin peut déterminer si vous êtes en mesure de pelleter sans risque. De plus, « les personnes âgées, obèses, généralement inactives ou qui ont des antécédents familiaux de maladies cardiaques devraient s’informer auprès de leur médecin avant de faire tout effort », souligne l’Agence de santé publique du Canada.

Avez-vous déneigé votre toit cette année ?

