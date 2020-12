La Guignolée des médias : presque 60 000 $ amassés

Après 17 jours de campagne, la Guignolée des médias a permis d’amasser la somme de 37 477 $ et 2 822 kilos de denrées pour Moisson Beauce. L’objectif ayant été atteint sur la plateforme La Ruche, Desjardins ajoutera la somme de 20 000 $ faisant grimper le montant total à 57 477 $.

Cette somme permettra l’achat de denrées non-périssables et autres produits de soins corporels qui seront redistribués dans le grand réseau des 61 organismes accrédités de Moisson Beauce.

Avec une augmentation de plus de 24 % pour les demandes d’épicerie d’urgences, ce sont, chaque mois, 14 236 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire dont 31 % sont des enfants.

Moisson Beauce remercie les Amis de la Guignolée : Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie et les pharmacies Jean Coutu de Saint-Georges (Place Centre-ville, Boulevard Dionne et 90 e Rue) qui amassent les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent. L'association remercie également les médias de leur implication dans cette campagne : Arsenal Média (O 101,5 et Hit Country 105,3), Beauce Média, Beauce.TV, Cable Axion, EnBeauce.com, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7).

Rappelons que la Guignolée des médias se poursuit jusqu’au 24 décembre prochain et qu’il est encore possible de faire vos dons en argent via http://laruchequebec.com/laguignoleedesmedias-chaudiere-appalaches ou encore d’apporter vos denrées directement chez Moisson Beauce.