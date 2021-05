La Grande Collecte de Moisson Beauce récolte 23 394$

La Grande Collecte de Moisson Beauce, qui s'est déroulé tout le mois de mai, a atteint ses objectifs avec une récolte de 1 479 kg de denrées et de 23 394 $.

Rappelons que Moisson Beauce visait d'amasser 1 250 kg de produits alimentaires et la somme de 20 000 $ pendant le dernier mois.

Le montant récolté sera réinvesti dans l’achat de denrées, dans le but de renflouer les tablettes des 55 organismes accrédités partenaires de Moisson Beauce sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et du Granit au cours des prochains mois.

En plus des denrées et de l'argent récolté, une valeur de 2 000 $ en viande de porc a été offerte par les Éleveurs de porcs de la Beauce.

Moisson Beauce tient à souligner le soutien du porte-parole de cette 24e édition, le jeune pilote de course automobile Raphaël Lessard, ainsi que la participation des épiciers, la collaboration des organismes et la générosité de la population.

Don du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Parmi les donateurs, Moisson Beauce remercie particulièrement les 1550 membres du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière qui ont démontré leur soutien à la cause avec un don de 10 000 $.

« Moisson Beauce joue un rôle essentiel dans notre région, particulièrement en ces temps de pandémie où les besoins liés à l’alimentation sont plus criants que jamais », souligne Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière.

Rappelons que, chaque mois, ce sont plus de 14 000 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire de la part de Moisson Beauce. Dans la dernière année financière, l'organisme a distribué des denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur marchande de plus de 4,9 millions $.

« Chez Moisson Beauce, le défi de l’approvisionnement des denrées pour répondre à la demande est un défi de tous les jours. C’est pourquoi nous sommes si reconnaissants de l’aide apportée des fournisseurs, des donateurs et de la population. C’est tous ensemble que nous alimentons ce beau et grand réseau de partage », conclut Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.