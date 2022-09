Ordre du Mérite georgien: portrait du Havre l'Éclaircie

Voici le quatrième de cinq textes explicatifs mettant en lumière les organismes communautaires qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: Havre l'Éclaircie.

Fondé en 1982, Havre l'Éclaircie est une maison d'aide et d'hébergement spécialisée dans l'intervention et la prévention de la problématique de la violence conjugale. Elle a pour mission d’accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire, les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants afin qu’elles identifient leurs besoins et y trouvent des réponses.

Par le biais de ses activités, Havre l’Éclaircie se veut un agent de changement social. L’organisme s'implique et participe activement à promouvoir la condition féminine et les rapports égalitaires entre les femmes et les hommes. De plus, les intervenantes supportent les femmes dans la défense de leurs droits tant auprès des instances sociales, judiciaires et policières afin que ces dernières tiennent compte de leur réalité dans leurs interventions.

Quatre valeurs fondamentales essentielles sont au cœur de leurs interventions : l'égalité, l'autonomie, la solidarité et le respect.

Au fil du temps, Havre l'Éclaircie a développé une gamme de services adaptés aux besoins des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants pour les accompagner dans la reprise du pouvoir sur leur vie:

- Hébergemen​t transitoire dans un milieu sécuritaire.

- Consultations individuelles ou de groupe pour les femmes et pour les enfants, avec ou sans hébergement.

- Accompagnement dans les démarches.

- Écoute téléphonique.

- Informations et références.

- Ateliers de croissance personnelleé

- Sensibilisations et formations

Tous les services sont offerts gratuitement et sont confidentiels.

Puis, arriva la pandémie, période au cours de laquelle l’organisme a vécu de nombreux défis notamment, le mouvement de personnel. La rétention dans le milieu communautaire et surtout en centre d’hébergement devient un enjeu majeur, surtout avec la recrudescence de la violence envers les femmes que nous avons tous et chacun pu constater dans les médias en temps de pandémie.

Pendant cette période, confronté quotidiennement au risque de contracter le virus, l’organisme a dû adapter l’ensemble des 2 maisons d’hébergement et procéder à la mise en place rapide des règles de vie pour éviter la propagation de la Covid-19 et ce, tant pour le service d’hébergement que les autres services offerts.

Malgré toutes les difficultés rencontrées, la maison d’aide et d’hébergement a maintenu ses services. Le personnel d’Havre l’Éclaircie a travaillé fort à s’adapter pour maintenir leur soutien aux femmes et aux enfants de notre population. En 2020-2021 :

- 81 demandes d’admission en hébergement ont été traitées.

- 517 consultations individuelles ont été réalisées en hébergement.

- Activités maintenues, malgré toutes les restrictions. Pour y parvenir, l’équipe a dû faire preuve de créativité pour planifier et animer des activités dans le respect des mesures de distanciation sociale. Les 232 activités organisées ont permis de rejoindre 313 femmes et 319 enfants.

- L’organisme compte 3 points de services à l’extérieur de Saint-Georges. En plus des 683 consultations téléphoniques, 562 rencontres individuelles ont été réalisées auprès des femmes dont l’hébergement ne s’avère pas un besoin, mais qui souhaitaient consulter.

- Les activités de sensibilisation et les conférences furent réalisées en virtuel et en présentiel pour un total de 30 groupes.

Havre l’Éclaircie, c’est 40 ans d’interventions et de prévention de la violence conjugale. Au fil du temps, la maison a allié à sa cause 47 municipalités de 4 MRC.

Havre l’Éclaircie, c’est une œuvre effectuée en toute discrétion, mais combien significative. Une tâche colossale y est réalisée : redonner espoir et sauver des vies! Aux artisans de cette œuvre, nous disons la plus sincère bienvenue à l’Ordre du mérite georgien.