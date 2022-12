Retour sur les portraits de femmes de cette année

C’est pour leur exprimer sa gratitude et redonner au suivant que Sarah a organisé la confection et la vente de biscuits de Noël au profit d'Ouvre ton coeur à l'espoir. Cet événement a eu lieu le 10 décembre dernier au dépanneur 7/23 de Saint-Georges. Metro Laval Veilleux a fait don de tous les ingrédients pour la confection des biscuits et la ...