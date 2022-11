Quoi faire en Beauce du 18 au 20 novembre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 18 novembre

Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Pour sa 36e édition, l'événement accueillera une quarantaine d’artistes et d’artisans de différentes disciplines artistiques et artisanales.

Où: Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges

Quand: 13 h à 20 h 30

Match du Cool FM

Le Cool FM reçoit les Bâtisseurs Montcalm.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: à 20 h

Bain-libre spécial congé scolaire

Profitez de votre journée de congé pour vous baigner à la piscine intérieure de la Polyvalente Benoît-Vachon!

Où: Piscine de la polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie

Quand: de 14 h 30 à 16 h 25

Soirée Sors de chez vous et découvre...

Venez goûter à des produits qui viennent de Salaberry-de-Valleyfield tout en rencontrant des gens formidables!

Où: Salle des Chevaliers de Colomb (311 rue Ambroise, Saint-Victor)

Quand: dès 18 h 30

Atelier Drinks Festifs

Atelier Drink Festifs avec la Microdistillerie La Ponce. Venez apprendre à réaliser 3 cocktails pour le temps des fêtes. Inscriptions obligatoire

Où: Salle municipale de Sainte-Marguerite

Quand: dès 18 h 30

Samedi 19 novembre

Marché de Noël de Saint-Éphrem-de-Beauce

Plus de 30 exposants.

Où: Centre multifonctionnel de l'endroit.

Quand: 10 h à 16 h

Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Pour sa 36e édition, l'événement accueillera une quarantaine d’artistes et d’artisans de différentes disciplines artistiques et artisanales.

Où: Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges

Quand: 9 h 30 à 17 h

Spectacle-bénéfice pour la Fondation Marguerite-Jacques

Le groupe, formé de Véronique Lambert, Keven Lambert, David Lapierre, Rémi Lebel et Samuel Pomerleau, offrira un répertoire très varié de chansons populaires des années '60 à aujourd’hui.

Où: Salle l’IncomParé de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 20 h

Marché de Noël de Saint-Côme-Linière

Venez découvrir de nouveaux produits, socialiser avec les gens, vivre l'ambiance de Noël avec nous. Plus de 25 exposants présents.

Où: Aréna de Saint-Côme-Linière

Quand: 9 h à 16 h

Tournoi de pétanque amical

La Municipalité vous invite au Tournoi de pétanque amical et à la journée porte ouverte du Boulodrome

Où: Au Boulodrome, 1582 rue Turcotte, Saint-Bernard.

Quand: de 12 h 30 à 16 h

Dimanche 20 novembre

Marché de Noël de Saint-Éphrem-de-Beauce

Plus de 30 exposants.

Où: Centre multifonctionnel de l'endroit.

Quand: 10 h à 15 h

Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Pour sa 36e édition, l'événement accueillera une quarantaine d’artistes et d’artisans de différentes disciplines artistiques et artisanales.

Où: Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges

Quand: 9 h 30 à 17 h

Salon des vins & spiritueux de Saint-Georges

Pour répondre aux demandes, il y aura de nombreux producteurs locaux et régionaux, qui offriront une centaine de produits à déguster. L'équipe des Paniers du chef, sous la direction de Win Le Phan, réalisera les bouchées qui répondront aux accords mets/vins.

Où: Georgesville, Saint-Georges

Quand: 12 h à 17 h

Pièce de théâtre : La Tricheuse

Tous les profits seront remis au Cercle des Fermière.

Où: Hôtel de Ville de Saint-Benoît-Labre

Quand: à 13 h 30

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 9 h 30 à 11 h

La grande fête des petits Mariverains

Jeux gonflables, maquillage, animations, cirque, cadeaux, petites gourmandises et plus encore.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: 10 h à 15 h

Conte imagé

Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à venir bricoler et créer une histoire avec France-Anne Blanchet. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque La Voûte de l'Imaginaire, Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: à 10 h 30

Spectacle de marionnettes et de magie

Dans le cadre des Portes ouvertes de la bibliothèque de Frampton, assistez à deux spectacles.

Où: Bibliothèque Mélanie-Jacques, Frampton

Quand: de 13 h à 15 h 15