Laurence Larivière en lice pour le concours de Miss Canada 2023

À l'âge de 21 ans, Laurence Larivière est présentement en lice pour devenir la nouvelle Miss Canada 2023.

En cette période, ce sont les citoyens du pays qui peuvent voter pour la personne de leur choix. Le résultat des votes comptera pour 15% du pointage final de chaque participante. Il est possible de soutenir la résidente de Saint-Georges en votant ici.

Rappelons qu'elle a déjà participé au concours Miss Canada Globe en 2021 où elle avait remporté le titre de Miss Canadian Petite MesoAmerica 2021/22.

« Moi qui étais une personne très gênée ,qui manquait d’assurance ayant vécu beaucoup d’intimidation dans le passé et qui souffre d’anxiété généralisée. Cet événement m’a changé et je voulais absolument le revivre, car ça a été très enrichissant et bénéfique pour moi », a-t-elle précisé dans sa présentation personnelle.

La finale nationale aura lieu à Montréal le 21 mai prochain à 20 h.