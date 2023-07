Revue de la semaine

Dix ans après la catastrophe ferroviaire qui a touché Lac-Mégantic, les voix des militants, contre la voie de contournement, s'élèvent de plus en plus pour dénoncer les dangers du projet, dont certains, menaceraient directement la rivière Chaudière. EnBeauce.com est allé rencontrer Josée Morin et Yolande Boulanger, deux habitantes visées par les ...