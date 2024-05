La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 4 mai

NOUVEAUTÉ - Balado « En tête-à-tête »: la nouvelle rubrique qui vous plonge au cœur de la Beauce

L'équipe d'EnBeauce.com est ravie de vous proposer ses nouveaux balados « En tête-à-tête », sur votre média numérique d'informations régionales.

EN IMAGES - Vol au-dessus du futur pont ferroviaire de Vallée-Jonction

Les travaux de construction du pont ferroviaire, qui enjambera la rivière Chaudière à la hauteur de Vallée-Jonction, commencent à donner le profil de la nouvelle structure qui verra le jour, comme en témoignent les photos de Jean-Marie Fecteau, qui accompagnent cet article.

Dimanche 5 mai

Balado: En tête-à-tête avec Pierre Morin

Vous pouvez le lire toutes les semaines sur EnBeauce.com puisqu'il signe les chroniques historiques de la Société historique Sartigan, portant sur le patrimoine bâti de Saint-Georges et des environs.

Encore un franc succès du 24 DH Saint-Georges Ford

C'est fatigué, mais content que la cinquantaine de joueurs ont complété, ce matin, la 9e présentation du 24DH St-Georges Ford, qui s'est tenue au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Claudie Mercier remporte le prix «Humour et divertissement»

La Beaucevilloise Claudie Mercier a remporté, hier soir, le prix de la catégorie Humour et divertissement, dans le cadre du 2e Gala InfluenceCréation, organisé par l’Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec (ACRÉA).

Les lauréats 2024 du Festival Clermont-Pépin

C'est ce dimanche que les organisateurs du Festival Clermont-Pépin ont couronné les gagnants de la 38e mouture de cet événement, qui comptait près de 120 jeunes musiciennes et musiciens participants.

Lundi 6 mai

Victoire totale de l'équipe «Ensemble + fort St-Alfred»

Les membres de l'équipe Ensemble + fort St-Alfred ont remporté sans équivoque les trois postes de conseillers qui étaient disponibles à la table du conseil municipal de la localité.

Plusieurs Condors nominés au Gala du Mérite Sportif Beauceron

Plusieurs membres des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont été nominés dans le cadre du 45e Gala du Mérite Sportif Beauceron qui se tiendra ce samedi 11 mai dès 19 h, à la place de l’église de Saint-Georges.

Rions un peu (7)

Alors que le printemps tarde à s’installer, que les médias nous bombardent de nouvelles toujours plus déprimantes les unes que les autres, je me suis dit qu’il était temps de consacrer une chronique qui nous ferait rire.

Mardi 7 mai

Fermeture d'Elle et chic: après 10 ans, Kelly Veilleux veut profiter de la vie

Après 10 années consacrées à sa boutique Elle et chic, Kelly Veilleux a décidé de fermer ses portes pour profiter de la vie.

Le Georgien Noah Fecteau dans l'équipe Golf Québec 2024

Le Georgien Noah Fecteau compte parmi les 25 athlètes qui ont été sélectionnés pour former l'équipe de Golf Québec 2024.

Beauceville: la route de desserte sera finalement pavée

La route du Parc Industriel de Beauceville, mieux connue par les usagers comme «la desserte», sera finalement pavée sur toute sa longueur.

Cheerleading: Clara Fortin rêve d'un retour au championnat du monde

Clara Fortin, athlète originaire de Saint-Évariste-de-Forsyth, a récemment remporté une médaille de bronze avec son équipe de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval.

Mercredi 8 mai

La fièvre country s'empare de Saint-Prosper avec Nashville en Beauce

Après plusieurs années difficiles, le festival de musique et danse country Nashville en Beauce sera de retour à Saint-Prosper, du 1er au 4 août.

La Ville de Saint-Georges annule son contrat avec l'Escouade Canine MRC

Selon des informations obtenues, ces dernières heures, par EnBeauce.com, la Ville de Saint-Georges aurait signifié l'annulation de son contrat de gestion animalière à l'Escouade Canine MRC.

Changement de garde chez Stekar

Le gestionnaire de placement privé, Norea Capital, devient actionnaire minoritaire de l'entreprise Stekar de Beauceville, qui conçoit, fabrique et installe des systèmes architecturaux pour façades d’édifices industriels, commerciaux et multi-résidentiels.

L'artiste Suzanne Giroux illuminera l'église de Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges et l'artiste locale, Suzanne Giroux, ont dévoilé, ce mercredi 8 mai, l'œuvre vidéographique immersive, MAGNIFICAT, qui sera projetée sur la façade de l'église de Saint-Georges, dans l'ouest, dès le 21 juin.

Trois photographes de la Beauce remportent plusieurs prix

Trois photographes de la Beauce, Liette Gilbert, Ariane Desbiens et Danielle Robinson se sont démarquées en remportant un total de quatorze trophées dans le cadre de la compétition internationale Umencia.

Poussée par l'adrénaline, India Jacques poursuit son rêve de Quad Cross

« À chaque départ de course, l’adrénaline vient te chercher au plus profond de toi », se réjouit India Jacques, une résidente de La Guadeloupe qui participe à des compétitions de Quad Cross depuis l’âge de 13 ans.

Jeudi 9 mai

L’Éco-Parc des Etchemins présente la première édition du SUPfest Lac Etchemin

L’Éco-Parc des Etchemins organise la toute première édition du SUPfest, une belle aventure à vivre seul(e), en couple ou en famille les 5, 6 et 7 juillet prochain.

Violence en milieu scolaire : le personnel de soutien pousse un cri d’alarme

De passage dans la Beauce, la Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) a dressé un triste constat concernant l'augmentation des violences au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

L'Escouade Canine MRC bientôt vendue?

La future directrice générale de l'Escouade Canine MRC, Sarah Bonneville, a confirmé à EnBeauce.com que l'organisation de Beauceville était actuellement en processus de vente.

Début des demi-finales pour Marie-Philip Poulin et l'équipe de Montréal

C'est ce soir, dès 19 h, que l'équipe de Montréal, menée par la capitaine Marie-Philip Poulin, commence les séries éliminatoires de la Coupe Walter dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Santé et sérénité avec Jean-Alexandre Lang, massothérapeute à Saint-Georges

Établi à Saint-Georges, Jean-Alexandre Lang propose des services de massothérapie, d’entraînement sportif privé, et de soins énergétiques à son bureau ou directement au domicile du client.

Vendredi 10 mai

Le travail de rue: un filet social discret, mais vital

L’objectif du travail de rue est d’accompagner les gens dans n’importe quelle sphère de leur vie, et ce, grâce à une approche intimiste et informelle.

Sortie aujourd'hui du nouvel album de Roby Talbot

Le pianiste Roby Talbot propose aujourd’hui un quatrième album en carrière intitulé Aria.

L'entrepreneur Renaud Labonté se dévoile aux Homardises 2024

La soirée des Homardises 2024 en direct de l'univers de Renaud Labonté, organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nouvelle-Beauce, se déroulait ce jeudi 9 mai à Sainte-Marie.

ENTREVUE VIDÉO - Pierre-Luc Siméon: quatre ans de passion au service des Condors

Arrivé en tant qu'entraîneur adjoint des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre-Luc Siméon a donné quatre ans de sa vie dans le seul but de développer la filière hockey dans la Beauce.