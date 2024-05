Arthur, 10 ans, courra au profit de Ouvre ton coeur à l'espoir

Suivant les traces de sa mère Marie-Noël Lebel, le jeune Arthur courra un demi-marathon au profit de l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.

Parmi les différents organismes de la région, le sportif de 10 ans a choisi celui qui vient en aide aux enfants de 0 à 17 ans atteints de cancer ou de toutes autres maladies menaçant leur vie. « Il y en a quand même plus qu'on pense. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de familles qui avaient besoin », a expliqué Marie-Noël à EnBeauce.com.

Tout l'argent amassé est reversé aux familles pour des frais comme le logement, la nourriture et les déplacements lorsque les enfants sont hospitalisés loin de chez eux.

« Je suis chanceux parce que je suis en bonne santé, mais ça peut arriver à tout le monde », a expliqué Arthur. « On essaie de redonner parce qu'on ne voudrait pas que ça nous arrive. Si ça nous arrive, on voudrait qu'il y ait des gens qui nous aident donc on s'est dit que ce serait une bonne cause », d'ajouter sa mère.

En 2021, Marie-Noël a parcouru 42.2 km au profit du Havre L'Éclaircie. Aujourd'hui, elle est très fière que son fils vise un objectif semblable. « C'est sur que je trouve ça vraiment le fun et ça nous fait de bons moments à partager. (...) Autant des fois c'est lui qui a besoin d'encouragements et d'autres fois c'est lui qui m'encourage. Je pense qu'il a un bon fond et je suis contente qu'il le mette à profit », a-t-elle confié. « J'essaie de lui transmettre de belles valeurs. Dans la course à pied, il y a plein de choses qu'on peut transférer à la vie de tous les jours. Des fois il trouve ça difficile, mais je lui dis qu'il y a toujours des solutions, on peut prendre un temps d'arrêt, on reprend après, il faut être positif, faire attention à comment on pense et comment on mange aussi. »

Pour mener à bien ce projet, Arthur et Marie-Noël s'entrainent trois à quatre fois par semaine. Le jeune de Saint-Zacharie est confiant. « Je ne suis pas tant stressé, j'ai confiance que je peux y arriver. » L'année passée il a déjà couru 10 km pour ses 10 ans et, selon sa mère, il a fait un très bon temps pour une première expérience.

Sa course de 21,1 km aura lieu dans le cadre du Défi beauceron de Saint-Prosper, le 15 juin prochain.

Pour faire un don, cliquez ici: Une course en cadeau 2.0. Ils visent 2 000$.