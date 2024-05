Le cardinal Lacroix demeure en retrait «encore un certain temps»

Blanchi dans une enquête commandée par le Vatican, sur des allégations d’attouchements sexuels qui avaient été portées contre lui, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix demeurera en retrait «encore un certain temps» de ses fonctions d'archevêque du diocèse de Québec et Primat de l’Église canadienne.

C'est ce qu'indique un communiqué de presse émis aujourd'hui par l’Église catholique de Québec, dans la foulée des conclusions de l’enquête du juge André Denis, rendus publiques lundi.

Mgr Lacroix a été rencontré par le Pape la semaine dernière, afin d’être avisé de la conclusion de l’enquête canonique. Réitérant son innocence, le Cardinal souhaite demeurer en retrait encore un certain temps «pour favoriser un règlement de l’action collective.» Le communiqué indique que l’Archevêque «s’adressera bientôt aux diocésains et aux diocésaines par un message vidéo», sans préciser de date.

Le Vatican avait annoncé lundi qu'«à la lumière des faits examinés par le juge, le rapport ne permet pas d’identifier des actes constitutifs d’inconduite ou d’abus de la part du cardinal Gérald C. Lacroix », de sorte qu’aucune autre procédure canonique n’est prévue dans ce dossier.

L’Église catholique de Québec, qui dit collaborer pleinement à toutes les étapes du processus judiciaire, déplore dans son communiqué de presse les délais importants provoqués dans le dossier par la demande d’ajout de nouvelles parties défenderesses par le cabinet Arsenault, Dufresne, Wee Avocats.

Les responsables diocésains continuent de souhaiter un règlement hors cour, qui demeure possible à toutes les étapes du processus. « Un tel règlement nous semble la meilleure façon de contribuer à la guérison des victimes. C’est d’ailleurs ce que nous avons constaté dans le cadre des témoignages rapportés suivant les auditions sur les approbations des règlements intervenus dans les dossiers de Montréal, Amos et Trois-Rivières. Nous sommes dans une situation similaire et espérons nous aussi pouvoir en arriver à une entente de règlement sur les mêmes bases », a déclaré Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire, qui a pris le relais de la gouvernance temporaire quotidienne du diocèse, en remplacement de Mgr Lacroix qui, rappelons-le, est natif de Saint-Hilaire-de-Dorset.