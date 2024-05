Le cardinal Lacroix insiste pour que «la lumière soit faite»

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix demande à la plaignante, qui allègue avoir été victime d'agressions de nature sexuelle commises par le prélat, de le poursuivre au criminel pour que «la lumière soit faite de manière complète et entière sur les allégations qu’on me reproche».

Dans un message vidéo, diffusé aujourd'hui sur le site web de l'Église catholique de Québec, l'archevêque exprime ses commentaires sur les conclusions de l’enquête de l’ex-juge André Denis, rendu public lundi, et qui le blanchit de tout «geste d’inconduite ou d’abus».

« Je réitère mon innocence, mais j’insiste surtout sur mon souhait que la lumière soit faite de manière complète et entière sur les allégations qu’on me reproche. J’invite d’ailleurs la plaignante à contacter le juge Denis comme il l‘a proposé, ou à porter plainte au criminel contre moi afin qu’un procès en bonne et due forme soit fait. La communauté a le droit de savoir si les faits qu’on me reproche ont eu lieu ou non », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Le cardinal a également indiqué vouloir faire entendre son témoignage lors d’un éventuel procès criminel.

Aussi, il entend réévaluer «périodiquement» son retrait temporaire volontaire de son ministère public comme archevêque de Québec, qui est effective depuis la fin du moins de janvier dernier.