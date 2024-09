Importante cérémonie pour le Régiment de la Chaudière

Le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, a accordé le droit de cité au Régiment de la Chaudière lors d'une cérémonie tenue ce dimanche.

Pour l'occasion, près de 50 réservistes du Régiment de la Chaudière ont défilé sur la 2e avenue de Saint-Georges pour se rendre sur le stationnement de l'hôtel de ville. Le maire a ensuite passé en revue les membres avant que la cérémonie ne s’ouvre.

« Ville de Saint-Georges nous, en reconnaissance des services rendus, de la sécurité consentie à la population de Saint-Georges et de l’étroite collaboration avec les autorités municipales depuis plus de 155 ans, permettons au Régiment de la Chaudière, unité d’infanterie cantonnée au manège militaire de Lévis dont les membres sont les loyaux héritiers d’une longue tradition de réciprocité citoyenne, d’exercer son droit de cité. À ce titre, de défilé dans les rues de notre ville drapeau au vent, tambour battant ainsi que baïonnette au fusil », a mentionné Richard Poulin, chef de division aux communications de la ville.

Lors de sa prise de parole, Claude Morin a exprimé son respect pour les autorités militaires et toutes les personnes présentes. Il a également rappelé le rôle essentiel et majeur qu’a eu le Régiment de la Chaudière lors de la Seconde Guerre mondiale en Europe. « Le Régiment de la Chaudière a été la première unité francophone a débarqué le 6 juin 1944, lors du débarquement en Normandie. » Lui-même ancien militaire, il a souligné leur courage et les a remerciés pour leur engagement envers le Canada.

Le colonel Denis Roussel, commandant du 35e Groupe-brigade du Canada ainsi que le lieutenant-colonel Bruno Gilbert, résident de Saint-Georges et commandant du Régiment de la Chaudière, se sont à leur tour exprimé pour rappeler l’importance de la paix, de la résilience et de la reconnaissance des citoyens.

La cérémonie a aussi été l’occasion pour le Régiment d’introniser deux personnes. Marie-Josée Morency a été officiellement introduite au titre de lieutenant-colonel honoraire du Régiment de la Chaudière.

Puis, le sergent-major régimentaire Denis Hallé a pris sa retraite. « Une personne intègre, d’une grande loyauté et ayant un très grand réseau de contacts dépassant les frontières du pays », a-t-il été décrit par son coéquipier Bruno Gilbert.. Il a été membre actif du Régiment de la Chaudière pendant 35 ans. « Ce qui devait être une expérience le temps d’un été est sûrement devenu une vocation, une mission de vie ancrée dans mes valeurs, de discipline, de loyauté et de camaraderie », a évoqué le militaire avec émotion. Il a également remercié ses camarades et sa famille pour leur soutien au fil du temps. Il passe ainsi le flambeau à monsieur Boivin.

Plusieurs citoyens ont assisté au défilé militaire ainsi qu'à la cérémonie qui s’est conclue par une interprétation de l’hymne national par la fanfare militaire.

Le Régiment de la Chaudière est un des Régiments d'infanterie de la Première réserve de l'Armée canadienne. Il fait partie du 35e Groupe-brigade du Canada au sein de la 2e Division du Canada. Le quartier général ainsi que le musée du Régiment de la Chaudière sont installés au manège militaire de Lévis. Les effectifs du Régiment sont répartis entre Lévis et Beauceville.