Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 3 au 5 octobre?

durée 08h00
3 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 3 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Le Grand marché des artisans de Beauce
Plus de 30 exposants. Entrée gratuite.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 16 h

Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 19 h 30

Match du Cool FM de Saint-Georges (LNAH)
L'équipe reçoit le National de Québec.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Match du DLC de La Guadeloupe (LRH)
L'équipe reçoit Les Constructions Côté de Louiseville.
Où: Aréna de La Guadeloupe
Quand: dès 20 h 30

Samedi 4 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Match de football des Patriotes juvéniles
L'équipe reçoit l'Express de Saint-Charles Garnier.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 9 h

Le Grand marché des artisans de Beauce
Plus de 30 exposants. Entrée gratuite.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 16 h

Journée Portes ouvertes à la caserne de Saint-Georges
Organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.
Où: 11275, boulevard Lacroix — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h

Match de football des Patriotes cadets
L'équipe visite l'Embâcle de Sainte-Marie.
Où: Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie
Quand: dès 16 h

Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 19 h 30

Match de l'Assurancia Beauce-Sud (LJAA-CA)
L'équipe reçoit le Boutin de Plessisville.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 5 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 13 h 30

Cette semaine

Collecte de sang
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre sportif — La Guadeloupe
Quand: Mardi 7 octobre, de 14 h à 19 h 30

Match d'improvisation de la troupe Les Pissenlits
Elle reçoit le TICT de Thetford.
Où: Salle L'Entrecours du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches
Quand: Mardi 7 octobre, dès 19 h 30

AGA de la Coopérative de santé du sud de la Beauce
Ouvert à toute la population.
Où: Salle SBC Cedar, du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Jeudi 9 octobre, dès 19 h

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Rappel prépare son 6e souper-bénéfice Oktoberfest

Publié le 1 octobre 2025

Le Rappel prépare son 6e souper-bénéfice Oktoberfest

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 6e soirée-bénéfice Oktoberfest, de l’organisme Le Rappel, prévue le mercredi 15 octobre. L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges à compter de 17 h 30. Cette année, l'activité se ...

LIRE LA SUITE
Parents d’Anges Beauce-Etchemins invite la population à sa porte ouverte

Publié le 1 octobre 2025

Parents d’Anges Beauce-Etchemins invite la population à sa porte ouverte

Parents d’Anges Beauce-Etchemins, un organisme qui offre du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et à leurs proches, invite la population à sa porte ouverte le mercredi 15 octobre prochain entre 10h et 17h. Afin de souligner la Journée mondiale et nationale du deuil périnatal, l’équipe propose de faire connaissance par un rallye ...

LIRE LA SUITE
Près de 1 000 participants en Beauce à la Journée du parrainage civique

Publié le 30 septembre 2025

Près de 1 000 participants en Beauce à la Journée du parrainage civique

En Beauce, près de 1 000 personnes ont participé à la Journée québécoise du parrainage civique, qui a été célébrée le samedi 27 septembre. Plus précisément, les activités ont eu lieu au Verger les Roy de la Pomme, dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, à Saint-Georges, à l'initiative de Parrainage Jeunesse de la Beauce-Etchemins. Le site du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge