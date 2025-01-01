Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 27 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Rallyes ludiques

Parcours ludiques, histoire et découvertes.

Où: au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges

Quand: toute la journée

Exposition d'Alain Lapierre

Portes ouvertes et dévoilement de la murale.

Où: à la bibliothèque l'Envolume à Saint-Benoit-Labre

Quand: de 10 h à 15 h

Marché aux couleurs d'automne

Organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan.

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Conférence sur les randonnées de l'Ouest canadien

Journées de la culture.

Où: à la bibliothèque municipale de La Guadeloupe

Quand: de 10 h à 12 h

Visite d'expositions permanentes

Visite du Moulin, du wagon, du barrage et la Maison-Atelier Tardif.

Où: au 100, rue du Moulin, à Courcelles

Quand: de 10 h à 16 h 30

Danse avec Manigance

Animation folklorique (initiation à la cuillère et à la gigue).

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore

Quand: de 13 h à 13 h 45

Bancs des jarrets noirs

Circuit sur les jarrets noirs et les expressions beauceronnes.

Où: au Parc Veilleux à Saint-Georges

Quand: de 13 h 30 à 15 h

Match des retrouvailles - Condors football

L'équipe reçoit les Volontaires de Sherbrooke.

Intronisation au Temple de la renommée avant le match.

Où: Terrain du Cégep Beauce-Appalaches — Campus de Saint-Georges

Quand: dès 18 h 30

Dimanche 28 septembre

Est-ce que tu vois ce que je vois?

Atelier artistique pour enfants.

Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges

Quand: de 10 h à 11 h 30

Artiste en évidence

Rencontre avec Johanne Maheux.

Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges

Quand: de 13 h 30 à 14 h 30

Vernissage de l'exposition Faut pas se leurrer!

Par l'artiste visuelle Gaétane Dion.

Où: au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 14 h à 16 h