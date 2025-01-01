Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 27 septembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Rallyes ludiques
Parcours ludiques, histoire et découvertes.
Où: au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: toute la journée
Exposition d'Alain Lapierre
Portes ouvertes et dévoilement de la murale.
Où: à la bibliothèque l'Envolume à Saint-Benoit-Labre
Quand: de 10 h à 15 h
Marché aux couleurs d'automne
Organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan.
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h
Conférence sur les randonnées de l'Ouest canadien
Journées de la culture.
Où: à la bibliothèque municipale de La Guadeloupe
Quand: de 10 h à 12 h
Visite d'expositions permanentes
Visite du Moulin, du wagon, du barrage et la Maison-Atelier Tardif.
Où: au 100, rue du Moulin, à Courcelles
Quand: de 10 h à 16 h 30
Danse avec Manigance
Animation folklorique (initiation à la cuillère et à la gigue).
Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 13 h à 13 h 45
Bancs des jarrets noirs
Circuit sur les jarrets noirs et les expressions beauceronnes.
Où: au Parc Veilleux à Saint-Georges
Quand: de 13 h 30 à 15 h
Match des retrouvailles - Condors football
L'équipe reçoit les Volontaires de Sherbrooke.
Intronisation au Temple de la renommée avant le match.
Où: Terrain du Cégep Beauce-Appalaches — Campus de Saint-Georges
Quand: dès 18 h 30
Dimanche 28 septembre
Est-ce que tu vois ce que je vois?
Atelier artistique pour enfants.
Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges
Quand: de 10 h à 11 h 30
Visite d'expositions permanentes
Visite du Moulin, du wagon, du barrage et la Maison-Atelier Tardif.
Où: au 100, rue du Moulin, à Courcelles
Quand: de 10 h à 16 h 30
Artiste en évidence
Rencontre avec Johanne Maheux.
Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges
Quand: de 13 h 30 à 14 h 30
Vernissage de l'exposition Faut pas se leurrer!
Par l'artiste visuelle Gaétane Dion.
Où: au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 14 h à 16 h
Ouverture du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre
Animations théâtrales et musicales.
Où: au Centre intergénérationnel Desjardins à Saint-Benoît-Labre
Quand: de 14 h à 17 h