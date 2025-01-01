Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 4 octobre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Match de football des Patriotes juvéniles
L'équipe reçoit l'Express de Saint-Charles Garnier.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 9 h
Le Grand marché des artisans de Beauce
Plus de 30 exposants. Entrée gratuite.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 16 h
Journée Portes ouvertes à la caserne de Saint-Georges
Organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.
Où: 11275, boulevard Lacroix — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h
Match de football des Patriotes cadets
L'équipe visite l'Embâcle de Sainte-Marie.
Où: Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie
Quand: dès 16 h
Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 19 h 30
Match de l'Assurancia Beauce-Sud (LJAA-CA)
L'équipe reçoit le Boutin de Plessisville.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Dimanche 5 octobre
Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 13 h 30
Cette semaine
Collecte de sang
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre sportif — La Guadeloupe
Quand: Mardi 7 octobre, de 14 h à 19 h 30
Match d'improvisation de la troupe Les Pissenlits
Elle reçoit le TICT de Thetford.
Où: Salle L'Entrecours du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches
Quand: Mardi 7 octobre, dès 19 h 30
AGA de la Coopérative de santé du sud de la Beauce
Ouvert à toute la population.
Où: Salle SBC Cedar, du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Jeudi 9 octobre, dès 19 h