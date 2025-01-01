Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 4 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Match de football des Patriotes juvéniles

L'équipe reçoit l'Express de Saint-Charles Garnier.

Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin

Quand: dès 9 h

Le Grand marché des artisans de Beauce

Plus de 30 exposants. Entrée gratuite.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 10 h à 16 h

Journée Portes ouvertes à la caserne de Saint-Georges

Organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.

Où: 11275, boulevard Lacroix — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Match de football des Patriotes cadets

L'équipe visite l'Embâcle de Sainte-Marie.

Où: Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie

Quand: dès 16 h

Pièce de théâtre La Touffe de Pin

Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.

Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins

Quand: dès 19 h 30

Match de l'Assurancia Beauce-Sud (LJAA-CA)

L'équipe reçoit le Boutin de Plessisville.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 5 octobre

Cette semaine

Collecte de sang

Objectif de 70 donneurs.

Où: Centre sportif — La Guadeloupe

Quand: Mardi 7 octobre, de 14 h à 19 h 30

Match d'improvisation de la troupe Les Pissenlits

Elle reçoit le TICT de Thetford.

Où: Salle L'Entrecours du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches

Quand: Mardi 7 octobre, dès 19 h 30