Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
4 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 4 octobre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Match de football des Patriotes juvéniles
L'équipe reçoit l'Express de Saint-Charles Garnier.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: dès 9 h

Le Grand marché des artisans de Beauce
Plus de 30 exposants. Entrée gratuite.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 10 h à 16 h

Journée Portes ouvertes à la caserne de Saint-Georges
Organisée dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.
Où: 11275, boulevard Lacroix — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h

Match de football des Patriotes cadets
L'équipe visite l'Embâcle de Sainte-Marie.
Où: Polyvalente Benoit-Vachon — Sainte-Marie
Quand: dès 16 h

Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 19 h 30

Match de l'Assurancia Beauce-Sud (LJAA-CA)
L'équipe reçoit le Boutin de Plessisville.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Dimanche 5 octobre

Pièce de théâtre La Touffe de Pin
Dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Centre communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 13 h 30

Cette semaine

Collecte de sang
Objectif de 70 donneurs.
Où: Centre sportif — La Guadeloupe
Quand: Mardi 7 octobre, de 14 h à 19 h 30

Match d'improvisation de la troupe Les Pissenlits
Elle reçoit le TICT de Thetford.
Où: Salle L'Entrecours du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches
Quand: Mardi 7 octobre, dès 19 h 30

AGA de la Coopérative de santé du sud de la Beauce
Ouvert à toute la population.
Où: Salle SBC Cedar, du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Jeudi 9 octobre, dès 19 h

