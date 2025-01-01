Nous joindre
Coalition des Victimes Collatérales

Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

15 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) a adressé une nouvelle lettre ouverte au premier ministre du Canada, Mark Carney, ce mardi 14 octobre, pour réclamer la tenue d’une enquête publique sur la gestion du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic.

Cette demande survient dans un contexte de vives critiques quant à la gouvernance, aux dépassements de coûts et au choix du tracé du projet.

La CVC, qui regroupe des citoyens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, soutient que le projet, censé répondre à la tragédie ferroviaire survenue en juillet 2013, est en train de devenir « une seconde tragédie en devenir ». Elle dénonce une absence d’acceptabilité sociale, des risques accrus pour la sécurité et l’environnement, ainsi qu’un manque de transparence dans la gestion du projet.

Un budget multiplié par huit ?

Initialement évaluée à 133 millions de dollars en 2019, la construction des 12,5 km de voie de contournement coûterait désormais plus d’un milliard de dollars. La coalition soulève de sérieuses interrogations sur ce dépassement de coûts de plus de 650 %, qualifié de « scandale de mauvaise gestion des fonds publics ».

Elle déplore également l’entente conclue entre Transports Canada et la compagnie ferroviaire CPKC, par laquelle le gouvernement financerait entièrement l’infrastructure avant d’en transférer la propriété à l’entreprise, sans compensation financière connue. Ce transfert, toujours selon la CVC, soulève des questions de gouvernance, de reddition de comptes et de favoritisme envers une entité privée.

Une série de questions sans réponse

Dans la lettre, la coalition interpelle directement le premier ministre sur plusieurs aspects de la gestion du dossier. Elle demande entre autres :
- Des éclaircissements sur les raisons ayant mené à offrir gratuitement l’infrastructure à CPKC ;
- La divulgation des modalités de l’entente et des évaluations financières ;
- La confirmation de la conformité du projet avec les règles de divulgation financière, notamment la loi Sarbanes–Oxley ;
- Des précisions sur les responsabilités futures concernant l’entretien, la sécurité et la responsabilité civile.

La CVC souligne également que plusieurs éléments laissent croire que des considérations politiques ont influencé la poursuite du projet, au détriment d’évaluations rigoureuses en matière de sécurité ou de besoins communautaires.

Une demande d’intervention indépendante

La coalition exige que le gouvernement fédéral suspende immédiatement toute activité liée au projet, notamment son examen par l’Office des transports du Canada, tant qu’une évaluation indépendante des risques n’aura pas été menée. Elle réclame aussi un réexamen de tracés alternatifs et une étude complète menée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

« Les citoyens de Lac-Mégantic, ainsi que l’ensemble des Canadiens, méritent la transparence et, avant tout, un processus qui privilégie la sécurité et l’intérêt public », conclut la lettre.

Cette nouvelle sortie publique fait suite à une première missive adressée au ministre des Transports Steven MacKinnon le 23 septembre dernier, dans laquelle la coalition dénonçait déjà le choix du tracé et les conséquences environnementales et sociales du projet.

