Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Voie ferroviaire de contournement de Lac-Mégantic

Un appel lancé à s'inscrire aux consultations publiques

durée 15h00
10 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) lance un appel aux citoyens concernés de participer en grand nombre aux consultations publiques de l'Office des transports du Canada (OTC), qui débutent cette semaine sur le projet de voie ferroviaire de contournement à Lac-Mégantic.

Le groupe invite en particulier à s'inscrire à l'audience en personne, qui aura lieu le 2 décembre au Centre sportif Mégantic.

Ces dernières semaines, la CVC, qui regroupe des citoyens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, a multiplié les sorties publiques sur le projet «censé répondre à la tragédie ferroviaire survenue en juillet 2013, mais est en train de devenir une seconde tragédie en devenir». Elle dénonce une absence d’acceptabilité sociale, des risques accrus pour la sécurité et l’environnement, le dépassement des coûts projetés, ainsi qu’un manque de transparence dans la gestion du projet.

«Nous devons stresser (sic) l'importance que les citoyens se prononcent en grand nombre lors des audiences publiques, surtout en ce qui concerne les éléments que l'OTC regarde [...] Pas besoin de lire toute la documentation pour venir exprimer votre opinion», ont indiqué les responsables de la coalition, par voie de communiqué de presse.

Seulement quatre heures sont prévues pour entendre les commentaires des citoyens le 2 décembre, une situation «totalement inacceptable» pour la CVC. qui espère qu'une forte inscription forcera l'Office à allonger l'audience. 

Durant cette consultation, qui se déroulera du 12 novembre au 23 décembre,  l’Office recueillera les commentaires pour déterminer s'il peut autoriser la demande de construction de la ligne de contournement de chemin de fer — une voie d'une longueur de 12,5 kilomètres pour sortir l'emprise ferroviaire du centre-ville de Lac-Mégantic —, s’il juge que l’emplacement de la ligne est approprié compte tenu des exigences en matière de service et d’exploitation ferroviaires, ainsi que des intérêts des communautés, des individus et des groupes qui seront touchés par ce tracé.

Pour l'inscription à l'audience, les intéressés doivent se rendre sur le site web de l'Office des transports du Canada.

À lire également

Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

Projet de voie de contournement à Lac-Mégantic: un rejet citoyen «ferme»

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

Publié hier à 18h00

Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

La cérémonie du jour du Souvenir de Beauceville s’est tenue ce dimanche matin au Parc Mathieu en présence d’élus locaux, de citoyens ainsi que de plusieurs membres du Régiment de la Chaudière et de cadets. Pendant que les militaires remontaient le boulevard Renault, les noms inscrits sur le cénotaphe ont été lus à haute voix afin de souligner les ...

LIRE LA SUITE
Maison Mathéo: une résidence spécialisée unique bientôt à Saint-Georges

Publié hier à 15h00

Maison Mathéo: une résidence spécialisée unique bientôt à Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a dévoilé aujourd’hui la Maison Mathéo, un projet unique destiné aux enfants et jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.   Cette initiative vise à créer un milieu de vie adapté, sécuritaire et spécialisé, offrant un accompagnement  24 heures sur ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 8 novembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 1er novembre En tête-à-tête avec Mélissa Guay-Lebel du Havre l'Éclaircie Mélissa Guay-Lebel est agente de sensibilisation au Havre l’Éclaircie. Avec un taux d’occupation de 123%, l’organisme qui vient en ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge