Un appel lancé à s'inscrire aux consultations publiques

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) lance un appel aux citoyens concernés de participer en grand nombre aux consultations publiques de l'Office des transports du Canada (OTC), qui débutent cette semaine sur le projet de voie ferroviaire de contournement à Lac-Mégantic.

Le groupe invite en particulier à s'inscrire à l'audience en personne, qui aura lieu le 2 décembre au Centre sportif Mégantic.

Ces dernières semaines, la CVC, qui regroupe des citoyens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, a multiplié les sorties publiques sur le projet «censé répondre à la tragédie ferroviaire survenue en juillet 2013, mais est en train de devenir une seconde tragédie en devenir». Elle dénonce une absence d’acceptabilité sociale, des risques accrus pour la sécurité et l’environnement, le dépassement des coûts projetés, ainsi qu’un manque de transparence dans la gestion du projet.

«Nous devons stresser (sic) l'importance que les citoyens se prononcent en grand nombre lors des audiences publiques, surtout en ce qui concerne les éléments que l'OTC regarde [...] Pas besoin de lire toute la documentation pour venir exprimer votre opinion», ont indiqué les responsables de la coalition, par voie de communiqué de presse.

Seulement quatre heures sont prévues pour entendre les commentaires des citoyens le 2 décembre, une situation «totalement inacceptable» pour la CVC. qui espère qu'une forte inscription forcera l'Office à allonger l'audience.

Durant cette consultation, qui se déroulera du 12 novembre au 23 décembre, l’Office recueillera les commentaires pour déterminer s'il peut autoriser la demande de construction de la ligne de contournement de chemin de fer — une voie d'une longueur de 12,5 kilomètres pour sortir l'emprise ferroviaire du centre-ville de Lac-Mégantic —, s’il juge que l’emplacement de la ligne est approprié compte tenu des exigences en matière de service et d’exploitation ferroviaires, ainsi que des intérêts des communautés, des individus et des groupes qui seront touchés par ce tracé.

Pour l'inscription à l'audience, les intéressés doivent se rendre sur le site web de l'Office des transports du Canada.