Impact : La reconstruction après un traumatisme craniocérébral

Le documentaire «Impact» disponible pour tous

7 janvier 2026
7 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le documentaire Impact: La reconstruction après un traumatisme craniocérébral sera disponible à tous sur Youtube dès le 15 janvier.

Ce film, réalisé par le regroupement Connexion TCC.QC, retrace l’histoire de Réal, Christine, Huguette et son fils Yohan, dont les vies ont été irrévocablement bouleversées par le traumatisme craniocérébral. 

Il avait été projeté notamment au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges en février 2025 en présence de Yohan et sa mère Huguette, habitants de Saint-Georges. Cette soirée spéciale avait été organisée par Servio, un organisme communautaire qui regroupe et aide tous les adultes concernés par le traumatisme craniocérébral modéré ou grave. 

Profondément bienveillant, ce documentaire donne la parole à celles et ceux qui transforment l’épreuve en élan de vie — un hommage au courage, à la dignité et à la lumière qui renaît après le choc.

« L’objectif de ce documentaire est de sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes ayant un TCC et leurs proches, mais aussi de mettre en lumière le travail des associations », a expliqué Annabelle Ross, responsable du développement philanthropique chez Servio, avant la projection. « Chaque personne vous ouvre les portes de son univers, partageant les détails intimes de son combat vers la reconstruction. »

Avec la campagne Impact dans ton salon, Connexion TCC.QC souhaite rapprocher le public d’une réalité souvent invisible : celle des personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral (TCC) et de leurs proches. Cette campagne est une invitation à regarder le documentaire ensemble, à ouvrir la discussion, à mieux comprendre et à reconnaître la force humaine derrière chaque parcours de reconstruction.

Chacun est invité à se prendre en photo devant le documentaire et à la partager avec l'organisme Servio par courriel à association@servio.ca. 

