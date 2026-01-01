L'Amour est dans le pré: Ariane et Samuel officialisent leur couple

Dans le dernier épisode de l'Amour est dans le pré, qui était diffusé ce jeudi 2 avril sur Noovo, Ariane et Samuel ont pu faire un bon résumé de leur aventure, tout en donnant le ton sur la suite de leur relation.

Ceux qui suivaient l'émission, et plus particulièrement le parcours d'Ariane, ne seront pas surpris, l'amour semble stre bel et bien installé entre elle et Samuel.

Au début de ce dernier épisode, les deux jeunes ont officialisé leur couple, tant il était déjà naturel pour eux de se comporter comme tel. « On agissait comme un couple », a lancé Ariane, à l'heure des dernières confidences. « Dans nos têtes c'était clair. Je l'appelais ma blonde, elle m'appelait son chum », a complété Samuel en riant.

De plus, malgré la distance qui les sépare encore à ce jour, Samuel souhaite pouvoir emménager avec Ariane.

« Pour la suite de notre relation, c'est sûr qu'on ne sera pas à distance toute notre vie. (...) Que ça soit Saint-Isidore, Honfleur, Sainte-Marie ou Scott, n'importe où mais éventuellement oui, j'aimerais ça déménager avec Ariane », a-t-il lancé, ajoutant qu'il tiendrait également sa promesse de lui construire le poulailler dont il avait parlé lors de leur première rencontre.

En attendant, les deux amoureux semblent déjà avoir trouvé une certaine routine. « Parfois j'arrive du travail, puis elle, elle a la clé de chez nous. Elle est là, elle fait ses affaires. Savoir qu'elle est là pis qu'il y a une fille qui t'aime, c'est vraiment le fun » a indiqué Samuel.

De son côté, Ariane n'hésite pas à voir plus loin tant leur relation est sincère. « Quand ça a été le temps, on s'est dit des petites "je t'aime". On s'attache de plus en plus et on découvre la personne (...) On parle de pleins de projets pour le futur », a-t-elle détaillé.

À la fin de l'épisode, les participants de cette saison ont pris le temps de revoir les meilleurs moments de leur aventure tout en les commentant.

L'amour est dans le pré, saison 15

Les agriculteurs et agricultrices célibataires intéressés peuvent désormais s'inscrire pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré. Après 14 saisons, L'amour est dans le pré a permis à plus de 18 couples de se trouver et 39 bébés en sont nés.