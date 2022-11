Destruction du Bol d'or: le RSEQ refuse de commenter

Les dirigeants du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) n'ont pas l'intention de commenter la destruction du trophée du Bol d’or par des joueurs de l'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, et certains de leurs supporteurs, survenue samedi soir après la victoire de la formation beauceronne.

Le directeur général adjoint de l'organisme, Stéphane Boudreau, n'a pas voulu non plus indiquer, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, si des sanctions seront adoptées par le réseau (qui encadre les sports scolaires au Québec dont les finales du Bol d'or) envers les individus impliqués, l'équipe et le cégep lui-même.

Il a simplement laissé savoir que l'incident sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration du RSEQ prévue le 7 décembre prochain.

Entretemps, la direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé, dans un communiqué de presse émis en fin d'avant-midi, que les activités prévues pour souligner la victoire sont annulées et que « d’autres sanctions sont attendues », tout en dénonçant les gestes irrespectueux que son équipe de football a commis sur le trophée du Bol d’Or

« Nous sommes conscients que les actes commis ne respectent pas l’éthique professionnelle dont sont tenus de faire preuve nos étudiants-athlètes, a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, dans le communiqué. Nous sommes un établissement d’enseignement, ces gestes vont à l’encontre de nos valeurs et nous ne tolérons pas ce type de comportement. Il est donc important pour nous que les jeunes apprennent de cet événement et assument les conséquences des actes commis. »

Des lettres d’excuses ont été rédigées par les joueurs des Condors football à l’intention des Gaillards du Cégep de Jonquière, du RSEQ et de l’ensemble des collèges qui sont dans le Réseau du sport étudiant du Québec.

« Nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses. Nous sommes sincèrement désolés des actes irrespectueux qui se sont produits après la finale du Bol d’Or. Ces actes montrent un manque flagrant de respect et nous le regrettons. Nous voulons également présenter nos excuses à tous les anciens champions du Bol d’Or ainsi qu’à toutes les équipes qui sont membres du RSEQ » est-il écrit dans les lettres.

L’équipe s’engage à restaurer le symbole incarné par le Bol d’Or — les dommages sont tels que le trophée serait totalement irrécupérable, notamment en remplaçant celui-ci aux frais des membres faisant partie de l'équipe