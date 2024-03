Snowboard cross: Eliot Grondin en tête des qualifications en Autriche

Plus de 50 danseurs âgés entre 6 et 23 ans de l’école de danse Nancy Gilbert ont participé à la compétition internationale Bravissimo à Drummondville les 8 et 9 mars. Sur 42 écoles de danse participantes, l’école établie à Saint-Georges s’est mérité la 3e place Top Studios Awards (meilleur studio de la fin de semaine). Elle a également présenté ...