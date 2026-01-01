Annonce ce matin sur le carnet de santé de Marie-Philip Poulin

L’organisation de La Victoire de Montréal fera état du carnet de santé de sa capitaine, Marie-Philip Poulin, lors d'un point de presse ce matin.

Même si le club n'a pour l'instant donné aucun détails, on annoncerait que l'attaquante de 35 ans devra subir une opération au genou, selon le milieu de la presse sportive.

Rappelons que la Beaucevilloise s’est blessée en février aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, durant le match contre la Tchéquie. Elle a manqué une partie du tournoi, pour revenir à la finale contre les Américaines, qui ont remporté l'or.

La hockeyeuse a aussi été absente pendant dix matchs du calendrier régulier au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, après une rechute. Elle est revenue à temps pour les séries éliminatoires et mener son équipe jusqu'à remporter la Coupe Walter, la première du club et de la capitaine.

L'athlète a reçu une accueil triomphal lorsqu'elle est venue présenter le trophée à une foule de plus de 2 000 personnes assemblée sur l'Île ronde de Beauceville, le 12 juin.