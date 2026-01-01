Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Capitaine de La Victoire de Montréal

Annonce ce matin sur le carnet de santé de Marie-Philip Poulin

durée 09h00
25 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’organisation de La Victoire de Montréal fera état du carnet de santé de sa capitaine, Marie-Philip Poulin, lors d'un point de presse ce matin.

Même si le club n'a pour l'instant donné aucun détails, on annoncerait que l'attaquante de 35 ans devra subir une opération au genou, selon le milieu de la presse sportive.

Rappelons que la Beaucevilloise s’est blessée en février aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, durant le match contre la Tchéquie. Elle a manqué une partie du tournoi, pour revenir à la finale contre les Américaines, qui ont remporté l'or.

La hockeyeuse a aussi été absente pendant dix matchs du calendrier régulier au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, après une rechute. Elle est revenue à temps pour les séries éliminatoires et mener son équipe jusqu'à remporter la Coupe Walter, la première du club et de la capitaine.

L'athlète a reçu une accueil triomphal lorsqu'elle est venue présenter le trophée à une foule de plus de 2 000 personnes assemblée sur l'Île ronde de Beauceville, le 12 juin.

À lire également

Un accueil triomphal pour Marie-Philip Poulin
Marie-Philip Poulin célèbre la Coupe Walter « à la maison »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

Publié à 12h00

Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce. Pendant plus quatre heures, d'impressionnants spectacles se sont enchaînés dans le ciel grâce aux pilotes et parachutistes venus donner le meilleur d'eux-mêmes malgré la météo. Vivez à nouveau cette folle journée à ...

LIRE LA SUITE
Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

Publié à 11h00

Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

La direction de La Victoire de Montréal a confirmé ce matin que sa capitaine, Marie-Philip Poulin, allait subir une opération chirurgicale au genou le mois prochain.  « J’ai joué du mieux que je pouvais avec une déchirure du LCA (ligament croisé antérieur) et du ménisque parce que je voulais faire partie de ce parcours qui nous a menées à ...

LIRE LA SUITE
Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

Publié à 10h00

Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

C'est ce samedi 27 juin que se déroulera, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction,  la première édition en sol québécois de la Division ACT US/Canada de la saison 2026. Le pilote beauceron Raphaël Lessard a confirmé sa présence, auquel s'ajouteront les têtes d’affiche de la division ACT Qc, dont le Beaucevillois Jeff Côté, qui occupe le 10e ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge