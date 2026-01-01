Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

La direction de La Victoire de Montréal a confirmé ce matin que sa capitaine, Marie-Philip Poulin, allait subir une opération chirurgicale au genou le mois prochain.

« J’ai joué du mieux que je pouvais avec une déchirure du LCA (ligament croisé antérieur) et du ménisque parce que je voulais faire partie de ce parcours qui nous a menées à soulever la Coupe Walter, a déclaré la Beaucevilloise, par voie de communiqué. C’est avec cet objectif en tête que j’ai travaillé sans relâche pour revenir au jeu cette saison. Il est devenu clair que si je veux continuer à jouer à un haut niveau, une chirurgie est nécessaire. »

La hockeyeuse de 35 ans avoue qu'« à court terme, c’est un choix difficile, mais en prenant du recul et en pensant aux années à venir, la décision est évidente. Je vais consacrer toute mon énergie à ma rééducation une fois l’opération terminée afin de revenir au jeu dans la meilleure condition physique possible », a-t-elle fait savoir.

Ce n'est qu'après la chirurgie que le temps de réhabilitation sera établie avant de pouvoir fixer un retour au jeu.