Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Capitaine de La Victoire de Montréal

Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

durée 11h00
25 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La direction de La Victoire de Montréal a confirmé ce matin que sa capitaine, Marie-Philip Poulin, allait subir une opération chirurgicale au genou le mois prochain. 

« J’ai joué du mieux que je pouvais avec une déchirure du LCA (ligament croisé antérieur) et du ménisque parce que je voulais faire partie de ce parcours qui nous a menées à soulever la Coupe Walter, a déclaré la Beaucevilloise, par voie de communiqué. C’est avec cet objectif en tête que j’ai travaillé sans relâche pour revenir au jeu cette saison. Il est devenu clair que si je veux continuer à jouer à un haut niveau, une chirurgie est nécessaire. »

La hockeyeuse de 35 ans avoue qu'« à court terme, c’est un choix difficile, mais en prenant du recul et en pensant aux années à venir, la décision est évidente. Je vais consacrer toute mon énergie à ma rééducation une fois l’opération terminée afin de revenir au jeu dans la meilleure condition physique possible », a-t-elle fait savoir.

Ce n'est qu'après la chirurgie que le temps de réhabilitation sera établie avant de pouvoir fixer un retour au jeu.

À lire également

Un accueil triomphal pour Marie-Philip Poulin
Marie-Philip Poulin célèbre la Coupe Walter « à la maison »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

Publié à 12h00

Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce. Pendant plus quatre heures, d'impressionnants spectacles se sont enchaînés dans le ciel grâce aux pilotes et parachutistes venus donner le meilleur d'eux-mêmes malgré la météo. Vivez à nouveau cette folle journée à ...

LIRE LA SUITE
Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

Publié à 10h00

Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

C'est ce samedi 27 juin que se déroulera, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction,  la première édition en sol québécois de la Division ACT US/Canada de la saison 2026. Le pilote beauceron Raphaël Lessard a confirmé sa présence, auquel s'ajouteront les têtes d’affiche de la division ACT Qc, dont le Beaucevillois Jeff Côté, qui occupe le 10e ...

LIRE LA SUITE
Annonce ce matin sur le carnet de santé de Marie-Philip Poulin

Publié à 9h00

Annonce ce matin sur le carnet de santé de Marie-Philip Poulin

L’organisation de La Victoire de Montréal fera état du carnet de santé de sa capitaine, Marie-Philip Poulin, lors d'un point de presse ce matin. Même si le club n'a pour l'instant donné aucun détails, on annoncerait que l'attaquante de 35 ans devra subir une opération au genou, selon le milieu de la presse sportive. Rappelons que la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge