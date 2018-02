Notre-Dame-de-Foy freine l'élan victorieux des Condors en basketball

C'est la fin de la séquence victorieuse pour l’équipe de basketball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) de Saint-Georges, qui a subi une défaite face à Notre-Dame-de-Foy samedi le 11 février dernier. Pour l'occasion, les visiteurs l'ont emporté 75 à 57 au gymnase du CBA la fin de semaine dernière.

Les Condors ont bien amorcé le match, mais c'est l’expérience de leurs adversaires qui a fait la différence. Les Beaucerons ont marqué sept points sans riposte en début de match.

Les visiteurs ont remonté la pente pour finir le premier quart en avance 23 à 14. Ils ont ensuite accru leur priorité et n’ont jamais plus regardé en arrière.

« Quelques mauvaises possessions offensives nous ont mises sur les talons. Les joueurs du Campus Notre-Dame-de-Foy sont talentueux et expérimentés. Ils n’ont pas manqué beaucoup de paniers alors que les nôtres ne tombaient pas », explique l’entraîneur, Kevin Gagnon.

Jérémie Vaillancourt a mené l’offensive locale avec 17 points. Félix-Antoine Beaulieu a quant à lui marqué une dizaine de points.



Les Élans de Garneau, avec six victoires et quatre défaites, ont profité de leurs deux victoires du week-end pour devancer les Condors, qui ont de leur côté cinq victoires et quatre défaites, au troisième rang.

Précisons que le prochain match que les Condors disputeront aura lieu le 25 février à Sainte-Foy.

Volleyball féminin Division 3

L’équipe féminine de volleyball de Division 3 des Condors a été invaincue au troisième tournoi de la saison présenté à Limoilou en fin de semaine dernière.



L’équipe a conservé un dossier de deux victoires et de trois matchs nuls. Elle a vaincu Baie Comeau en deux manches de 25 à 20 et Matane en deux manches de 25 à 17 et de 25 à 11.



La formation georgienne a divisé les honneurs de ses parties face à Limoilou, avec un pointage de 25 à 15 et de 15 à 25, face à St-Lawrence, avec un pointage de 25 à 22 et de 24 à 26, et face à Thetford Mines avec un pointage de 25 à 23 et de 21 à 25.



Notons que l'équipe féminine de volleyball de Division 3 des Condors présente une fiche saisonnière de quatre victoires, quatre défaites et cinq verdicts nuls.



La formation du Cégep Beauce-Appalaches disputera son prochain tournoi dimanche le 18 mars à Trois-Rivières.