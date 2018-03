« C’est important de créer une bonne chimie » - Raphaël Lessard

Malgré qu’il n’ait soufflé que 16 bougies sur son dernier gâteau d’anniversaire, le pilote Raphaël Lessard démontre une belle maturité lorsqu’il parle de son sport de prédilection.

En étant déjà à sa troisième saison en Super Late Models, le natif de Saint-Joseph peut parfois rappeler qu’il est un adolescent dans un milieu d’hommes.

Par exemple, la façon dont il a parlé de sa dernière saison. Une dernière saison en montagnes russes avec de nombreux problèmes mécaniques. « C’était tannant en tabarouette! », a-t-il laissé entendre lors de son entrevue téléphonique.

Lorsqu’il a parlé de sa saison actuelle avec sa nouvelle écurie – Kyle Bush Motorsports (KBM) – il a retrouvé sa surprenante sagesse.

« C’est un peu comme une partie d’échecs et on est en train de placer nos pions », a-t-il imagé.

Le jeune pilote a commencé sa saison le 27 janvier au Crisp Motorsports Park et il a pris le cinquième rang. Lors de la course suivante, celle du 18 mars au South Alabama Speedway, il a terminé quatrième. Lors de la dernière fin de semaine, il a terminé la course en sixième position au Myrtle Beach Speedway.

À tout ça, ajoutons deux pôles positions lors des séances de qualifications.

« Il nous manque la touche finale et c’est important de créer une bonne chimie d’équipe », a-t-il mentionné en louangeant également le travail de son équipe.

Soif de victoire

Chaque fois qu’il se retrouve derrière son volant, Lessard n’a qu’une chose en tête : être le premier à franchir la ligne d’arrivée.

« J’apprends à toutes les courses et je fais de mon mieux », a-t-il dit avec assurance.

Or, il reconnaît qu’il a bien hâte de tenir le drapeau à damier dans ses bras à nouveau puisque la dernière fois qu’il a été le plus rapide lors d'une course, c’était en août 2017, au Michigan. « Ça me manque et j’ai hâte d’avoir à nouveau ce drapeau », s’est-il souhaité.

Il sera à Nasvhille au Fairgrounds Speedway le 7 avril pour sa quatrième course de la saison dans ce marathon de 18 épreuves. « On va aller chercher la victoire cette fin de semaine », a-t-il lancé en terminant l’entrevue.