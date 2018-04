Éliot Grondin termine deuxième aux États-Unis pour sa dernière course en saison

Pour la dernière course de sa saison 2017-2018 de snowboard cross, le Beauceron Éliot Grondin, âgé de 16 ans, a terminé en deuxième position aux Championnats nationaux américains USASA (United States of America Snowboard and Freeski Association) seniors lors du dimanche 1er avril dernier. Cette compétition s'est déroulée à la station de ski Copper Mountain Resort, dans le comté de Summit, situé dans l'État du Colorado.

À lire également :

Après avoir été sacré champion canadien junior et senior en mars 2018, Éliot Grondin, de Sainte-Marie, est passé à un cheveu de devenir champion américain senior de snowboard cross.

Sur un total de 45 athlètes, le Mariverain a réalisé la deuxième course la plus rapide dimanche dernier, derrière l'Américain Cole Johnson (1993) et devant l'Américain Senna Leith (1997), qui ont respectivement obtenu les première et troisième positions à cette compétition.

Parmi les athlètes qui ont pris part à ces championnats aux États-Unis, il y avait cinq Canadiens, incluant Éliot Grondin.

Les quatre autres athlètes du Canada, Evan Bichon (1998), Thomas Rivard (2000), Liam Moffatt (1997) et Colby Graham (2001), ont respectivement été classés dans les 4e, 5e, 13e et 18e rangs. Huit Australiens, deux Coréens et 30 Américains complétaient le lot d'athlètes.

Lundi le 26 mars dernier, le Beauceron avait publié ceci sur sa page Facebook :

« En route pour le Colorado après une belle semaine à Big White ! La saison tire à sa fin. Plus que trois courses avant de retourner à la maison pour me reposer avant ma saison de vélo ».

Finalement, Éliot Grondin n'a pris part qu'à une des trois compétitions qui étaient prévues à son calendrier.

Il n'a d'abord pas participé à la première Coupe Nor-Am des 28 et 29 mars derniers, à Leadville, au Colorado, à la station Ski Cooper.

La seconde Coupe Nor-Am, qui devait avoir lieu lors des 30 mars et 1er avril, au Copper Mountain Resort, a été annulée.

Les Championnats nationaux USASA seniors, qui étaient prévus pour mercredi le 4 avril prochain, ont quant à eux été devancés aux 30 mars et 1er avril derniers.

Sa saison de snowboard cross étant maintenant terminée, Éliot Grondin sera de retour en Beauce dans les prochains jours et rattrapera alors ses études à la maison, tel que nous l'a précisé sa mère, Mélanie Turcotte. Le Beauceron entamera ensuite sa saison de vélo de montagne.

EnBeauce.com s'entretiendra d'ailleurs avec l'athlète en snowboard cross lors des prochaines semaines, afin de dresser avec lui un bilan de sa première saison complète de Coupes du monde. Restez à l'affût !