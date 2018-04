Baseball : cinq nouvelles signatures chez les Jarrets Noirs de Beauce

La saison de baseball de la Ligue de baseball senior majeur du Québec (LBSMQ) s’amorcera dans un peu plus d’un mois. Depuis le mois de février dernier, les joueurs des Jarrets Noirs de Beauce ont débuté leur préparation pour la saison 2018.

Les Jarrets Noirs de Beauce pourront compter sur le même noyau de joueurs, puisque tous ceux de l’édition 2017 seront de retour pour 2018. Cinq nouveaux joueurs ont toutefois été signés durant l’entre-saison, soit Jonathan Dulac, Gabriel Perreault, Alex Potvin, Yannick Lachance et Jimmy Montambault.

Dulac, Perreault, Potvin et Lachance sont tous des produits de la défunte équipe du Cleri Sport junior AA de Saint-Georges. De son côté, Montambault a signé comme agent libre. Il évoluait avec les Blue Sox de Thetford Mines lors de la saison 2017, dans la Ligue de baseball majeur du Québec.

L’entraîneur des Jarrets Noirs, Jonathan Gilbert, se réjouit des nouvelles acquisitions pour la saison 2018.

« Les nouveaux joueurs ajouteront certainement beaucoup de fraîcheur et de profondeur à notre équipe, surtout à la position de lanceur. Avec tous ces ajouts, nous serons en mesure de pouvoir remporter notre quatrième championnat en 2018. Un autre résultat que la victoire de la Coupe du Président serait décevant », mentionne-t-il.

Yannick Lachance, originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce, frappeur de l’année en 2017 dans la Ligue de baseball junior majeur du Québec, au niveau junior AA, a conservé une moyenne au bâton de 0,544 la saison dernière. En plus, d’être un excellent frappeur, il ajoutera de la vitesse à la formation beauceronne, comme en témoigne ses 13 buts volés en 2017 au niveau junior. Lachance sera également en mesure d’offrir de bonnes prestations au monticule en tant que lanceur.

Jonathan Dulac, originaire de Saint-Georges, stabilisera l’avant-champ des Jarrets Noirs. Solide défensivement, excellent lanceur et ayant une moyenne au bâton de 0,348 en carrière, Dulac a déjà beaucoup d’expérience au niveau senior. Il a joué 29 parties en carrière avec les Jarrets Noirs. Il s’agira sans doute d’un atout pour lui.

Alex Potvin, originaire de Saint-Georges, joueur de premier but et de troisième but fiable, est un frappeur de puissance qui ajoutera de la profondeur à ses positions. Au niveau junior, il a conservé une moyenne au bâton de 0,314, avec 16 doubles et 14 coups de circuits.

Gabriel Perreault, originaire de Vallée-Jonction, reconnu pour ses habiletés défensives, sera un autre joueur d’avant-champ fiable et un autre lanceur pour la formation de la Beauce. En carrière au niveau junior, en tant que lanceur, en 153 manches lancées, il a conservé une moyenne de points mérités de 3,87, retiré 153 frappeurs sur des prises, et accordé 72 buts sur balles.

Jimmy Montambault, originaire de Québec, détient enfin un bon bagage de baseball, ayant évolué pendant deux saisons dans la Ligue de baseball junior élite du Québec pour les Castors CDE de Charlesbourg en 2014 et en 2015, avant de continuer sa carrière senior avec les Blue Sox de Thetford Mines en 2016 et en 2017. Reconnu pour évoluer à la position de receveur, il peut également jouer à la position de troisième but. Avec son expérience, il saura grandement guider les lanceurs, en plus d’apporter une contribution offensivement.

Précisons que l’horaire officielle de la saison 2018 de la LBSMQ sera disponible sous peu. La saison devrait débuter autour du 13 mai 2018.