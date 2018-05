Le CFER de Beauce veut reconquérir son titre de champion provincial

Du 29 au 31 mai aura lieu à l’Université Bishop’s à Lennoxville la 12e édition des Olympiades Réussite-Jeunesse. Il s’agit d’une compétition provinciale entre les 23 écoles CFER du Québec. Trois épreuves à caractère pédagogique et une à caractère sportive faisant appel aux connaissances et habiletés des élèves serviront à couronner un gagnant.

À lire également :

L’équipe du CFER de Beauce est championne provinciale 7 fois lors des 11 années d’existence de cette compétition soit à Montréal en 2009, à Québec en 2010 et 2011, à St-Jean-sur-Richelieu en 2013 et à l’Université Bishop’s en 2014, 2015 et 2016. Tous se préparent dans le but de répéter l’exploit accompli lors des dernières éditions.

Il y a d’abord la compétition d’expression orale. Jessy Fortier ainsi que Mevludin Piskic auront à livrer un message de 5 minutes sur l’importance de la récupération dans notre société devant un auditoire de 300 personnes. Jérôme Nadeau, William Paquet, Zachary Harvey ainsi que Marc-Olivier Savard représenteront le CFER de Beauce dans la compétition Génie en herbes.

La 3e épreuve est celle de l’habileté manuelle où Mathew Roberge et Alyson Plante auront à respecter des consignes dans un temps donné. « En suivant minutieusement les instructions et le plan, les élèves devront résoudre le plus fidèlement possible l’exercice qu’on leur propose » de dire Alain Giguère, enseignant à cette école. La 4e et dernière épreuve en est une sportive. 4 des 8 élèves auront à se dépasser lors d’une compétition de style course à relai.

« Apprendre à se dépasser, à travailler ensemble, à croire en ses chances de réussite et inculquer le sens de l’effort sont autant d’objectifs que nous nous sommes fixés avec les élèves en vue de cette importante compétition » rapportent Danny Roy et Alexandre Savoie, enseignants au CFER. « Nous voulons continuer de prouver aux élèves que généralement quand on travaille fort dans la vie, on est toujours récompensé »

Le CFER est un organisme à but non lucratif rattaché à la Polyvalente Benoît-Vachon depuis 18 ans. L’objectif de cette école-entreprise est de former de la main-d’œuvre non spécialisée pour ensuite placer ces élèves sur le marché du travail. Cette formation s’adresse à des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans et qui ont connu des problématiques diverses dans leur cheminement scolaire. Leur entrée dans le programme les éloigne du décrochage scolaire en leur donnant de bons outils pour se préparer à une vie active et au marché du travail.