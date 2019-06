Andrée-Anne Côté et son équipe championne des Séries mondiales FINA 2019

Les Séries mondiales de la FINA pour l’équipe canadienne de natation synchronisée, dont fait partie la Georgienne Andrée-Anne Côté, se sont terminées par une première place au classement général. La Super finale se déroulait cette fin de semaine à Budapest en Hongrie qui réunissait les pays qui avaient récolté le plus de points durant la saison.

Ce matin, Andrée-Anne nous a exprimé sa joie d’être championne :

« On est super contentes d’être championnes de la Série mondiale!! On a été à beaucoup de compétitions depuis le début de la saison et notre travail a été récompensé. Nous avons moins de trois semaines de préparation à Montréal avant les Championnats du monde et après c’est tous de suite les PanAm donc ça va aller très vite… »

Les canadiennes ont récolté un total de 1425 points. L’Ukraine qui les suivent au deuxième rang ont terminé avec 1365 points, et l’Espagne avec 1220 points. Il est important de mentionner que ces deux pays font partis des meilleures équipes au monde.

Une Super finale faite de bronze

La compétition débutait vendredi et Andrée-Anne a rajouté à sa collection une médaille de bronze pour leur routine d’équipe technique.

Le lendemain, lors de l’épreuve d’équipe libre, les nageuses canadiennes se sont classées sur la troisième marche du podium avec 89,4000 points.

Le dimanche, la Beauceronne participait à la routine acrobatique. Cette dernière épreuve de la Super finale lui a valu une troisième médaille de bronze.

Des semaines chargées à venir

Du 12 au 20 juillet, la jeune nageuse suivra son équipe en direction de la Corée du Sud pour les Championnats du monde, puis elles iront à Lima au Pérou du 29 au 31 juillet pour les Jeux panaméricains. Cette dernière compétition déterminera si les Canadiennes participeront aux Jeux olympiques de Tokyo.