Entrevue Andrée-Anne Côté : une médaille d'or qui a tout changé

Voir la galerie de photos

Le nom d’Andrée-Anne Côté sera de plus en plus connu à travers la Beauce. Cette nageuse artistique de Saint-Georges a récolté une médaille d’or aux derniers Jeux panaméricains avec l’équipe canadienne à Lima au Pérou.

À lire également:

Entrevue : Andrée-Anne Côté de plus en plus proche des JO 2020

La nageuse artistique Andrée-Anne Côté et son équipe 7e au monde

Andrée-Anne Côté se rapproche des Jeux olympiques​

Andrée-Anne Côté obtient son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo

Cette médaille n’est pas ordinaire, car elle représente également le laissez-passer pour le Canada aux Jeux olympiques à Tokyo en juillet-août 2020. Les Canadiennes avaient été écartées des Jeux de Rio en 2016 pour l’épreuve d’équipe pour la toute première fois.

Depuis près de deux semaines, elle est de retour à la maison avec sa famille et ses amis. Andrée-Anne est venue nous rencontrer au bureau pour raconter l’expérience incroyable qu’elle a vécue à Lima et ce qui l’attend pour la prochaine année.

Une année exceptionnelle

« C’était vraiment fou comme moment, c’était un peu irréel. C’était incroyable, » nous a-t-elle mentionné pour décrire l’instant où les résultats se sont affichés.

Dans ses réponses, la nageuse beauceronne passe rapidement du « je » au « nous » qui désigne son équipe qui dans les derniers mois est devenu un tout.

« On l’a faite, on a réussi. C’était vraiment une grosse année pour nous. On s’est vraiment beaucoup améliorée. On a vraiment travaillé fort cette année. C’était tout ça en même temps. On était vraiment contente. »