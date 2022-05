Réfection du pont couvert Perrault: le chantier est lancé

Même si le chantier est «complexe» et l'échéancier «serré», l'entrepreneur Cité Construction TM est confiant qu'il complètera la réfection du pont couvert Perreault de Notre-Dame-des-Pins d'ici six mois.

C'est du moins ce qu'a indiqué le chargé de projet de l'entreprise, Jérôme Matte, en conférence de presse lundi après-midi pour annoncer officiellement le début des travaux sur l'infrastructure patrimoniale qui est presque centenaire (1927).

Rappelons que l’accès au pont couvert Perrault est interdit depuis février 2018 pour des raisons de sécurité, suite à une décision décrétée par le ministère des Transports (MTQ). Cette fermeture est en partie causée par la rupture de pièces de bois (cordes intérieures et diagonales) et de la pourriture de certaines poutres.

Les travaux prévus consisteront à remplacer et/ou réparer ces éléments structuraux afin de permettre la pleine capacité des membrures pour que le pont retrouve sa capacité portante d’antan.

Pour ce faire, une cage métallique auto-portante sera insérée à l'intérieur de l'ouvrage pour permettre aux travailleurs d'effectuer les remplacements nécessaires, a expliqué M. Matte.

Les travaux comprennent aussi la réparation mineure de béton sur les piliers du pont, le remplacement et le renforcement d’éléments de structure du pont ainsi que le renforcement des approches Ouest et Est.

Les structures en bois sont fournies par Bois Hamel de Saint-Éphrem-de-Beauce.. Une vingtaine d’employés sont également mobilisés sur le chantier, dont cinq qui ont été recrutés dans la région.

Lorsque le pont sera rouvert, cela rétablira le lien de traverse à la circulation des cyclistes, piétons, coureurs, quadistes et motoneigistes, et tout ce qui qui entoure les activités de récréo-tourisme.

Le contrat accordé à Cité Construction s’élève à 3 176 858 $ avant taxes. En incluant d’autres dépenses connexes, telles que la surveillance de chantier, les contingences et imprévus, les taxes non remboursables, etc., le projet s’élève à 4 403 381 $.

Le contrat ne comprend toutefois pas des travaux complémentaires, visant à remplacer l'intégralité du lambris extérieur, dont la peinture est passablement défraîchie. Cette portion de rénovation, souhaitée par le conseil municipal de Notre-Dame-des-Pins, seront exécutés sous condition de l'obtention de subventions supplémentaires, a indiqué la chargée de projet de la réfection du pont couvert Perrault, Marie-Soleil Gilbert. Il en coûtera au bas mot un autre demi-million de dollars, a-t-elle estimé.

Trois années de démarche

Les démarches pour le financement de ces travaux auront duré trois ans et auront mobilisé une trentaine de partenaires.

Concrètement, le Gouvernement du Québec investit 2 861 792 $ via trois programmes distincts, soit le Programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture, le Programme d’aide financière aux véhicules hors route du ministère des Transports et le Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) contribue également au projet en accordant une contribution non remboursable de 500 000 $ par l’entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins injecte de son côté 311 500$ alors que la MRC Beauce-Sartigan et le comité de sauvegarde du pont versent 105 000 $.

Le Mouvement Desjardins a rapidement adhéré au projet et a confirmé un investissement de 180 000 $ en provenance du Fonds du Grand Mouvement.

Les clubs locaux de motoneige et de VTT se sont également mobilisés et ont obtenu l’appui de leurs fédérations respectives, permettant d’amasser 180 000 $. Petites et grandes entreprises de la Beauce ont permis de compléter le montage financier en injectant 265 100 $ dans le projet : Manac, Groupe Canam, Lesva, Promutuel, CRS Express, l’œuvre Saint-Édouard, la Corporation du petit séminaire de Saint-Georges, Matiss, Automobile du boulevard Kia, Beauce Mitsubishi, PG Lessard, Prologic +, Menuiserie des Pins, Excavation Notre-Dame, Rocky Mountain, la MRC de Beauce-Sartigan, le comité de sauvegarde du pont couvert Perrault, ainsi que plusieurs autres donateurs.