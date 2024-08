La ministre des Transports en visite au chantier ferroviaire de Vallée-Jonction

Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la mobilité durable était, ce mercredi 7 août, à Vallée-Jonction pour réaliser une visite du chantier de reconstruction du pont ferroviaire, accompagnée par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Pour rappel, la ministre avait annoncé ces travaux le 28 juin 2023, avec un investissement de 440 M$ pour la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

« C’est un projet névralgique pour la région Chaudière-Appalaches. Le total des investissements de notre gouvernent sur la totalité du trajet est de près de 500 000 $. Avec ce demi milliard d’investissements pour la réhabilitation de chemin de fer de Québec Central, c’est dire à quel point on y croit et à quel point c’est important pour le développement économique », a confié la ministre des Transports lors de cette visite.

« C’est un projet qui est essentiel, car ça réduit les GES tout en offrant une alternative, plutôt que le camionnage, pour les entreprises qui désirent venir s’installer au Québec, en plus de réduire l’emprunte et l’usure de nos routes ».

Également, même si des discussions sont toujours en cours avec plusieurs entreprises potentiellement intéressées pour s'installer aux abords du tracé, Luc Provençal a confirmé avoir reçu près de 20 lettres d'appuies au projet.

« Un projet comme ici, c’est très structurant pour notre région et c’est un levier économique. Vous allez voir qu’au fil des années, il va avoir de multiples entreprises qui vont venir se greffer le long de la voie ferrée pour pouvoir faire du développement économique. Cette structure amène aussi une expertise technologique qui va se faire au fil des années pour l’entretient et plus particulièrement pour le volet minier. Sans ça, il serait impossible de faire le développement sur lequel nous travaillons avec Isabelle Lecours (députée de Lotbinière Frontenac) », a-t-il commenté.

Le nouveau pont de Vallée-Jonction répondra aux nouvelles normes de construction et de sécurité, tout en prenant en compte les risques liés à l'environnement. En effet, comme l'ancien pont avait été frappé par les glaces, le nouveau sera légèrement décentré et réhaussé de quelques mètres. La livraison de ce nouveau tronçon est prévue à l'automne 2025.

