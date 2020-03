Quoi faire en Beauce du 6 au 8 mars ?

Durant la fin de semaine du 6 au 8 mars, la Beauce offre plusieurs activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités à ne pas manquer. Avez-vous d'autres idées ?

Activités de la semaine de relâche

Chaque ville de la Beauce offre des activités pour les enfants en congé. Vérifiez les horaires auprès de votre municipalité

Où : Partout en Beauce

Quand : 6 au 8 mars

Visite de Simon Gagné et Yvon Lambert

Lors de cette journée, un concours d’habiletés aura lieu en après-midi, qui mènera par la suite à un match des étoiles pour les catégories MAHG à Midget. Ce concours est d’ailleurs ouvert à tous. Simon Gagné et Yvon Lambert procéderont également à une séance d'autographes. En soirée, un match opposera également plusieurs joueurs influents de la région.

Où : Centre sportif Armand-Racine , La Guadeloupe

Quand : 7 mars

40 ans du Centre-Femmes de Beauce

Le Centre-Femmes de Beauce célèbrera son 40e anniversaire de fondation par une soirée qui débutera par un souper suivi d'une prestation théâtrale puis une danse.

Où : Restaurant Baril Grill, Saint-Georges

Quand : 7 mars, à partir de 17h30

Spectacle annuel du CPA de Saint-Georges

Les spectateurs pourront admirer les différents numéros de la centaine de patineurs et patineuses.

Où : Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand : 7 mars, à 19h

Tournoi de Touch Football Contre le Cancer du Sein

Tous les fonds seront séparés pour deux causes. La première moitié servira contre le cancer du sein et l'autre moitié servira à faire vivre un rêve à un athlète local, Adam Lachance.

Où : Polyvalente Bélanger, Saint-Martin

Quand : 7 mars , 8h à 21h

Salon Habitation Nouvelle-Beauce

C’est LE rendez-vous idéal pour venir rencontrer différents exposants œuvrant dans les domaines de la construction et de la rénovation.

Où : Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand : 6 au 8 mars

Famili-Neige 2020

Activité familiale gratuite! Glissades pour petits et grands; jeux gonflables et château de neige; trotinette des neige; piste de fat bike; collations gratuites; tire sur la neige; des petits « boires » avec un chaleureux chansonnier dans le chapiteau.

Où : Presbytère de Saint-Joseph, Saint-Joseph

Quand : 7 mars, à partir de 12h30 à 17h